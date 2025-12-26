El Senado de la República programó para el lunes 29 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana, el debate de control político sobre el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A la sesión, que se realizará en modalidad mixta, están citados todos los ministros del gabinete, según confirmó la Secretaría General del Senado. Ese mismo día, la Plenaria también tiene prevista la votación de los ascensos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

La citación fue oficializada por instrucciones del presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, mediante comunicación firmada por el secretario general de la corporación, Diego Alejandro González.

Esto se da luego de que el Senado de la República aprobara en la tarde de este 26 de diciembre una proposición para convocar a todos los ministros a un debate de control político por la declaratoria de emergencia económica. La iniciativa fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

Según el texto de la proposición, los ministros deberán rendir informe ante la Plenaria del Senado sobre el estado de emergencia Económica y Social, declarado por el presidente, mediante el Decreto 1390 del 2 de diciembre, así como sobre la venta de bonos TES por billones de pesos a un único comprador extranjero.

Motoa sostuvo que “el control político no se suspende” y afirmó que “la responsabilidad con el país de defender la democracia no sale a vacaciones”.

Desde otros sectores políticos también se expresaron críticas al decreto. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que “no están dadas las condiciones para este decreto de emergencia”, al considerar que no se trata de un hecho sobreviniente y que el hundimiento de las reformas tributarias “fue la crónica de una muerte anunciada”.

Dentro de la misma línea, la senadora Esperanza Andrade sostuvo que “este decreto de emergencia es inconstitucional”. Por su parte, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, señaló que la declaratoria de emergencia también es una oportunidad para explicarle a la Corte Constitucional lo ocurrido con la inexequibilidad de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta.

El debate de control político en el Senado se realiza mientras la Corte Constitucional se prepara para sumir el estudio jurídico del decreto que declaró la emergencia económica, una vez termine la vacancia judicial. El alto tribunal deberá evaluar si los hechos son invocados por el Gobierno cumplen con los requisitos de gravedad exigidos por la Constitución para este tipo de estados de excepción, así como la validez de los decretos que se expidan en su desarrollo.