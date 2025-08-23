Suscribirse

“No se les puede elegir presidente a las Farc”: así fue el duro contrapunteo entre Vicky Dávila y Gustavo Petro

La discusión se presentó en redes sociales y ha generado múltiples reacciones.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 11:49 p. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro
Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

La precandidata presidencial Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro tuvieron una fuerte discusión a través de X por cuenta de las elecciones de 2026.

Como todos los sectores políticos están trazando la hoja de ruta con miras a las elecciones del próximo año, la precandidata presidencial fijó su postura sobre lo que está ocurriendo con la izquierda que quiere mantener en Colombia el proyecto político de Gustavo Petro.

Todo empezó porque Dávila puso en su cuenta de X el siguiente mensaje: “Ya en Colombia eligieron presidente del M-19, ahora no se les puede elegir presidente a las Farc”, expresó.

Dávila no puso nombres y los integrantes de la izquierda, entre ellos el presidente Petro, respondieron el mensaje en esa misma red social.

Contexto: Vicky Dávila hace una petición al presidente Donald Trump por la grave situación de orden público en Colombia

“¿Quién es de las Farc, Vicky?“, preguntó el presidente Petro; su escrito generó una avalancha de reacciones de los usuarios de redes sociales.

Pero el asunto no quedó ahí y Dávila le respondió al mandatario: “Usted sabe. ¿No?“.

Por esa razón, Petro, quien tiene bastante tiempo para usar sus redes, le respondió nuevamente a la candidata presidencial con un mensaje corto: “No, amiga, no lo conozco, cuéntenos a todas y todos”.

Contexto: Margarita Rosa se va de frente contra Daniel Quintero y hace una contundente petición al Pacto Histórico: “Me parece impresentable”

En ese punto de la discusión, Dávila escribió otro mensaje más extenso para responderle al presidente.

“Todo el país lo sabe. Ahora una ficha FARC quiere la presidencia. Todos sabemos el plan, pero se le va a derrotar en primera vuelta. Los colombianos valientes y juntos vamos a castigar el ‘narcoterrorismo político’. Lo importante es que no nos maten”, indicó.

El contrapunteo entre Dávila y Petro continúo, por lo que el mandatario retó a la precandidata a que diera nombres en las redes. “¿No eres capaz de decirlo por aquello de las demandas por calumnia?“, se preguntó Petro.

De inmediato, Dávila, precandidata del Movimiento Valientes, cerró la discusión con otro mensaje.

Contexto: “Fuera, fuera”: le armaron tremendo escándalo a David Racero en Bogotá. Vea lo que pasó

“No precisamente. Es que quiero que usted lo diga, que se destape. Que lo reconozca. ¿O no lo reconoce por aquello de que cree que lo puede ocultar? Empiece a demandar a 52 millones de colombianos que a esta hora le repiten ese nombre con todas sus letras al otro lado del teléfono. No se puede tapar el sol con un dedo, Petro. Ya Colombia probó la presidencia del M-19, nunca elegirá a las Farc, ‘el narcoterrorismo político’. Créamelo".

Por ahora, Petro no ha respondido a ese último mensaje de Vicky Dávila, pero el contrapunteo ha dado para todo tipo de reacciones.

El mandatario colombiano destina bastante tiempo para responder a los escritos de la precandidata presidencial y para meterse en la discusión política de cara a las elecciones de 2026.

