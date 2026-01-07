Política

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

El candidato cuestionó las declaraciones de Trump y alertó sobre la posible injerencia en los territorios suramericanos.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 5:27 p. m.
Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro.
Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana / Foto 3: Presidencia

Las declaraciones del senador y candidato presidencial Iván Cepeda sobre la situación en Venezuela abrieron un nuevo frente de debate político cuando faltan tres meses para que el país entre de lleno en la recta final de la campaña electoral.

En una entrevista difundida por la cadena española de noticias RTVE, Cepeda advirtió que las recientes acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano no pueden entenderse como simples discursos o advertencias diplomáticas.

Según el candidato, Colombia ya no está frente a intenciones o mensajes retóricos, sino ante “hechos concretos”.

Iván Cépeda reapareció para defender a Venezuela
Iván Cépeda reapareció para defender a Venezuela Foto: Semana

En ese contexto, aseguró que Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera de más de 2.500 kilómetros y donde residen millones de ciudadanos colombianos, ha sido objeto de una intervención militar directa, acompañada por una presencia significativa de la flota naval y de fuerzas militares estadounidenses.

Cepeda señaló que dichas operaciones se han venido justificando bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, afirmó que ese relato quedó en entredicho tras recientes declaraciones del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Iván Cepeda Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

“Ahora ya entendemos que esa operación no es por el narcotráfico, sino por el petróleo”, sostuvo el senador, y aclaró que no se trata de una acusación ni de una denuncia del Gobierno colombiano, sino de una conclusión basada en palabras expresas del mandatario estadounidense.

En su intervención, Cepeda insistió en que este escenario tiene implicaciones directas para Colombia, no solo por la cercanía geográfica y los vínculos humanos con Venezuela, sino también por el impacto que este tipo de decisiones puede tener en el clima político interno.

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico
iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico Foto: NELSON CÁRDENAS

A su juicio, el eje de una campaña electoral puede verse profundamente alterado por las declaraciones o intenciones del presidente de Estados Unidos, especialmente cuando estas se traducen en acciones militares en la región.

Para el candidato, los acontecimientos recientes confirman que el debate ya no gira alrededor de hipótesis o temores, sino de “realidades claras y precisas” que obligan a una lectura política y regional de mayor alcance.

Noticias Destacadas