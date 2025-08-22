“No tiene ni idea de lo que está haciendo”: fuerte choque entre Gustavo Petro y Martín Santos en X

La escalada terrorista que se registró en varias regiones del país, perpetrados por las denominadas disidencias de las Farc, tanto de alias Calarcá en Amalfi e Iván Mordisco con un carro bomba en Cali, que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos, sigue generando reacciones en Colombia.

Fue el caso de Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien en su gobierno firmó la paz con las Farc. A través de su cuenta personal de X, lanzó una aguda pulla en contra del primer mandatario Gustavo Petro.

“Petro pasó de darles estatus a las disidencias traquetas EMC a declararlas terroristas. No tiene ni idea de lo que está haciendo”, posteó en esa plataforma digital.

Ese sablazo generó una respuesta de Petro, quien por la misma vía, su cuenta de X, expresó: “Pablo Escobar pasó de traqueto a terrorista, y Bin Laden de la CIA a terrorista; creo que alguien no tiene idea de la historia”.

Por otra parte, más temprano este viernes 22 de agosto, el jefe de Estado reveló un detalle inédito sobre la captura de uno de los presuntos responsables del carro bomba en Cali.

“Las columnas del Estado Mayor Central en el Cauca ya sufrieron un golpe estratégico, al caer su armamento en el corregimiento Honduras del municipio del Tambo en el cañón del Micay, su reacción no es de fortaleza, es de debilidad”, anotó el presidente.

Y avanzó en ese trino: “Dos integrantes, solitarios, corriendo como ladrones de celulares por los barrios populares, después de fallar en el ataque a la base aérea y provocar una masacre en la población civil de Cali”.

“La agrupación ilegal narcotraficante más grande del país, ubicada en el Cauca, empieza su descomposición final”, recalcó Petro.

Luego de la escalada terrorista, el jefe de Estado indicó que pedirá que las llamadas disidencias de las Farc de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean declaradas “organizaciones terroristas”.

“Solicitarle al Estado colombiano en general, y al mundo, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá”, afirmó.

También expresó: “Le pediré a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que paralelamente inicie, de acuerdo con el Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial, un proceso por delitos contra la humanidad cometidos en Colombia sistemáticamente”.