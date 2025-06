Nueva pelea en el petrismo: Luis Gilberto Murillo desmiente a Laura Sarabia y la discusión por el tema de los pasaportes sube de tono

Thomas Greg & Sons, una de las frustraciones de Gustavo Petro: quiso desmarcarla como contratista del Estado, pero no lo consiguió

Sarabia, quien se refirió a Murillo como “candidato”, le dijo que si hubiera actuado con seriedad, hubiera firmado porque “las decisiones públicas no pueden subordinarse a intereses personales o electorales”.

La canciller tomó la decisión por el poco tiempo que queda para implementar el nuevo modelo de expedición del documento y para evitar una escasez. Eso sí, nuevamente se lanzaron críticas contra Murillo, se dijo que no hubo empalme, que en el informe de gestión no se incluyó nada de los pasaportes, que nadie conocía el tema cuando Sarabia llegó al ministerio y que no quedaron vigencias futuras para el acuerdo a 10 años con Portugal.