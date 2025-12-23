Nueve partidos y movimientos políticos se bajaron de la consulta presidencial en marzo de 2026. SEMANA revela los nombres

El Consejo Nacional Electoral documentó hasta la noche de este lunes, 22 de diciembre, los nombres de nueve partidos políticos, movimientos o candidatos a la presidencia que informaron oficialmente a ese tribunal administrativo que no participarán en una consulta presidencial en marzo de 2026.

SEMANA confirmó los nombres.

Uno de ellos es Cambio Radical, el partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El director de la casa política, Germán Córdoba, notificó que el partido “decidió, tras un análisis interno, retractarse de manera autónoma y expresa de su intención inicial de participar en la consulta popular e interpartidista para la escogencia de candidatos a la presidencia y vicepresidencia para el período constitucional 2026- 2030″.

Igual ocurió con el partido Liberal, que direcciona el expresidente César Gaviria.

En el oficio donde desistieron de la consulta argumentaron: “Los suscritos, director nacional y secretario general y representante legal, en consideración de la Resolución 1542 del 01 de abril de 2025, con la cual se fijó fecha para la celebración de la consulta popular interpartidista, nos permitimos manifestar al Consejo Nacional Electoral la intención de la colectividad de no participar en la consulta”, se lee en el oficio que envió el trapo rojo al CNE.

La historia se repitió con Jorge Alberto Bastidas, quien radicó un documento ante el Consejo Nacional Electoral e informó que él, oriundo de Valledupar, “en mi condición de precandidato a la presidencia por el grupo significativo de ciudadanos Nosotros Somos el Pueblo, presento ante ustedes desesitimiento formal a mi aspiración para el período 2026-2030″.

Pedro Adrán Torres, del Partido Demócrata Colombiano, también se bajó de la consulta. “El partido se retracta de manera autónoma”, notificó.

SEMANA confirmó que en el listado también parecen las retractaciones de Juan Camilo Barbosa Jaimes y la del Partido Conservador.

Su director, el senador Efraín Cepeda, dijo que “en atención a la comunicación del 2 de diciembre de 2025, en donde manifestamos como partido la intención de participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, manifesto a usted (CNE) que, en consulta con los miembros del director nacional del Partido Conservador, retiro esa intención. Por tanto, no participaremos en la consulta interpartidista del próximo año”, anunció.

El Partido Colombia Renaciente se suma al alistado de casas políticas que se bajaron de la consulta. John Arley Murillo, presidente y representante legal de la colectividad, informó de manera formal al CNE que, tras deliberación interna de sus órganos de dirección, se decidió desistir de participar en la consulta interpartidistas convocada para el 8 de marzo del próximo año.

El exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, miembro del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado ‘Caicedo para la presidencia 2026′, del exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, también se bajó de la consulta.

SEMANA conoció que Martínez manifestó que se “retractarían de la voluntad inicial de participar en la consulta interpartidista convocada para marzo de 2026 para la escogencia del candidato a la presidencia”.

Es decir, esa decisión del caicedismo confirma que la izquierda que llevó al poder a Gustavo Petro en el 2022, estará divivida en el próximo año porque, además del candidato que resulte del Pacto Amplio, entre ellos, Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y Camilo Romero, Carlos Caicedo llegará solo a la primera vuelta.

Por último, Óscar Manuel Vélez, del Partido Colombia Justas Libres, también anunció que su colectividad no irá a la consulta para escoger al candidato presidencial.