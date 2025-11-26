Suscribirse

Política

“Nunca supe”: el mensaje de Petro que encendió las redes por el escándalo que salpica a su Gobierno con alias Calarcá

El presidente indicó que la información se debe validar por “métodos científicos”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 4:27 p. m.
Petro en X
El presidente Petro agitó las redes sociales por un llamativo mensaje que publicó en X. | Foto: Presidencia de la República / Getty Images

El presidente Gustavo Petro agitó las redes sociales con una ola de comentarios, en medio del escándalo que sacude a su Gobierno por los presuntos nexos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

En la publicación que generó una fuerte interacción en las redes sociales, el mandatario colombiano soltó una llamativa frase, acompañada de una petición para que la verificación de la información que tiene en el ojo del huracán a su Gobierno se realice con “métodos científicos”.

Contexto: Procuraduría alista suspensión del general Juan Miguel Huertas y del directivo Wilmar Mejía, de la DNI, por caso Calarcá

Nunca supe de la información de la Dijín ni de la Fiscalía en Antioquia. Esperaron 16 meses para entregarla, pero a la prensa, si fuese cierta la información, se hubiera reaccionado de inmediato”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Y continuó en la publicación: “Ahora esperamos que se valide o no la información en prensa, mediante métodos científicos”.

La reacción de Petro se dio ante una declaración de Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, al responder sobre las críticas que diferentes sectores lanzaron en contra del ente acusador.

Alexander Díaz, alias Calarcá, Luz Adriana Camargo
Alexander Díaz, alias Calarcá, y Luz Adriana Camargo. | Foto: SEMANA

“La fiscal general no tenía información, ni la tenía la delegada para la criminalidad organizada, ni la tenía la dirección especializada contra el crimen organizado, ni ninguna otra dependencia. Quien tenía esta información era la fiscal de Medellín encargada de este caso, en unos informes de extracción que no son pequeños, que no son breves. Ella no tenía solo esa información, sino mucha más información”, dijo Camargo.

Además, afirmó: “Lo que yo lamento es que la Policía judicial, que en este caso es la Dijín, que probablemente sí advirtió la existencia de esa información, no la haya alertado, no la haya dicho, para poder actuar más brevemente y no por conducto de una filtración”.

Por eso, la fiscal justificó la lentitud al señalar que “los protocolos que nosotros tenemos de cuidado de evidencia digital implican que nadie puede tomar los celulares y revisar su contenido. Eso se hace a través de un proceso de extracción técnica. No se puede hacer una contabilización de tiempo desde el día del operativo”, dijo Luz Adriana Camargo ante los cuestionamientos por la lentitud de las investigaciones en la Fiscalía.

Contexto: SEMANA llegó hasta el club de ‘striptease’ que visitó Gustavo Petro en un viaje oficial a Portugal: estas son las imágenes

Uno de los más agudos cuestionamientos es que alias Calarcá se ha arropado en su papel de negociador para continuar delinquiendo sin que la Fiscalía mueva un dedo para su judicialización o para retirarle el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

2. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular, que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

3. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

4. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

5. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petroalias Calarcá

Noticias Destacadas

Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

Daniel Quintero, Gustavo Petro y Carlos Caciedo.

Estalla la división en la izquierda de cara a 2026: ¿Gustavo Petro, Daniel Quintero y Carlos Caicedo se distancian?

Redacción Semana
Vicky Davila Iván Cepeda

Vicky Dávila lanza declaración sobre las presidenciales del 2026: “El país debe estar alerta”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.