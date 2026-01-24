Política

Paloma Valencia saca pecho por los golpes jurídicos que le ha propinado al gobierno de Gustavo Petro en las cortes: “La firmeza”

Lo hizo durante el acto en el que el Centro Democrático la proclamó candidata presidencial única.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 5:41 p. m.
Paloma Valencia, senadora, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Paloma Valencia, senadora, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: SEMANA

La precandidata presidencial Paloma Valencia se le ha convertido en un verdadero dolor de cabeza al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ella, además de su férrea oposición, a través de su equipo jurídico ha conseguido que varias de sus propuestas se caigan en las altas cortes.

Valencia ha acudido a tutelas, demandas, entre otros mecanismos jurídicos para frenar las decisiones de Petro.

Este sábado, 23 de enero, cuando fue proclamada por el Centro Democrático, su partido político, como candidata única a la Presidencia, recordó sus logros contra este gobierno.

“La firmeza no se proclama, se ejerce”, dijo en medio de su discurso.

Gustavo Petro y Paloma Valencia.
Gustavo Petro y Paloma Valencia. Foto: Presidencia/Semana.

“Yo le tumbé a Gustavo Petro su Ministerio de la Igualdad, le tumbé al presidente el rector ilegítimo de la Universidad Nacional (Leopoldo Múnera), las facultades con las que se querían robar la plata de La Guajira. Y acabamos de lograr suspender la emergencia económica en la Corte Constitucional”, detalló.

Y anunció: “Le tumbaremos esa reforma pensional con la que se quiere robar el ahorro pensional de los colombianos”. Ella logró que la sala plena de la Corte Constitucional recusara al magistrado Héctor Carvajal, ternado por Gustavo Petro, a la hora de decidir la reforma pensional. Demostró con pruebas cómo el togado había sostenido dos contratos millonarios con Colpensiones y había conceptuado sobre dicha reforma.

Paloma Valencia, en su discurso, también manifestó: “Óiganlo bien, el programa del adulto mayor, creado por la Ley 100 y por el expresidente Álvaro Uribe, lo defenderemos y lo pagaremos a todos los ancianos pobres de Colombia. La firmeza se ejerce y no se predica”.

En el evento se confirmó a Valencia como la única candidata de la colectividad.
En el evento se confirmó a Valencia como la única candidata de la colectividad. Foto: Cortesía

Contó que estuvo en el Congreso cuando se le frenaron a Gustavo Petro los decretos de expropiación: “Logramos parar el estatuto político a los delincuentes comunes que pretendía este gobierno. Desde aquí les digo: todos los delincuentes y asesinos son iguales y tienen un solo sitio: la cárcel”.

Y siguió: “Estuve ahí cuando trataron de destruir el Icetex y Colfuturo, con la ley estatutaria de educación. La paramos. Lo que importa es la educación, la calidad, la capacidad de transformar la vida de las personas”.

Paloma Valencia y Gustavo Petro.
Paloma Valencia y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Las diferencias entre Paloma Valencia y Gustavo Petro han escalado a niveles críticos.

En marzo de 2025, ella hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales.

“Quiero dejar aquí constancia de la violencia que está tratando de generar el presidente Petro en mi contra, que no es un hecho menor y quisiera que esta comisión se pronunciara. Yo sí considero sumamente grave lo que estoy viviendo. El presidente Petro viene con una serie de tuits en mi contra muy complicados. Tal vez quisiera mencionarles aquel que dice que él no entiende que gente como yo exista, sugiriendo que yo no debería existir”, dijo Valencia.

En esa oportunidad, también se refirió a Gustavo Bolívar. Dijo que el entonces director de Prosperidad Social ha estado apareciendo en varios videos manifestando que ella es multimillonaria y, que además, supuestamente le quiere quitar “los subsidios a los adultos pobres de este país”.

