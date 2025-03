Paloma Valencia hizo delicada denuncia que compromete al presidente Petro y Gustavo Bolívar: “Amenazas de muerte”

“Quiero dejar aquí constancia de la violencia que está tratando de generar el presidente Petro en mi contra, que no es un hecho menor y quisiera que esta comisión se pronunciara. Yo sí considero sumamente grave lo que estoy viviendo. El presidente Petro viene con una serie de tuits en mi contra muy complicados. Tal vez quisiera mencionarles aquel que dice que él no entiende que gente como yo exista, sugiriendo que yo no debería de existir”, dijo Valencia.