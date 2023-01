“Parece más una estrategia para desviar la atención de los bots rusos en la campaña de Petro”: funcionarios de Duque sobre denuncias de Bolívar por supuesta infiltración a la campaña petrista

Funcionarios del gobierno de Iván Duque les salieron al paso a las denuncias que hizo Gustavo Bolívar en SEMANA sobre la supuesta infiltración de la pasada administración a la campaña de Gustavo Petro.

Bolívar dijo que adelantaron una investigación interna en el Pacto Histórico y determinaron supuestamente cómo se grabaron los muy sonados “petrovideos” que reveló este medio y desnudaron en medio de la campaña presidencial cómo, desde el núcleo más cercano del líder de izquierda, se acudía a la estrategia oscura para eliminar a los adversarios políticos que significaran una amenaza a la candidatura de Petro.

Tengo una investigación y sabemos con qué aparato se hicieron esas grabaciones. El propio Gobierno fue el que compró el aparato. “Fue un aparato que se compró desde la Presidencia de la República, desde la Alta Consejería para la Seguridad. Desde ahí se compró ese aparato, lo tenemos ubicado, con sus especificaciones”, dijo el exsenador del Pacto Histórico.

El excongresista, además, indicó que el aparato costó 3.600 millones de pesos, “aunque en el mercado alcanza los 2.800 millones”.

La entrevista que dio desde Estados Unidos a SEMANA el exsenador, Gustavo Bolívar, encendió las redes sociales. - Foto: Mario Initi -SEMANA

El alto consejero, Víctor Muñoz, no dudó en responder sobre los señalamientos. “Es una aseveración que no tiene ningún fundamento. El Gobierno fue un absoluto cumplidor de la Constitución y la ley”, dijo a SEMANA.

Informó que en ningún momento se compraron equipos con dicho propósito. “Yo leí la entrevista de SEMANA. Lo que veo es que él menciona unos equipos comprados desde la Consejería de Seguridad para el Ejército. Realmente los equipos que se adquirieron a través de Fondopaz, bajo la estrategia de Zonas Futuro, era para fortalecimiento de capacidades en cinco zonas del país y normalmente eran lanchas, drones, ambulancias. Se compraron dos equipos para la policía, eran de ubicación más no de intervención, los de ubicación son equipos utilizados por el Gaula para liberar secuestrados”, explicó.

Uno de los equipos -según Muñoz- se entregó en diciembre de 2021 y, el otro, en septiembre de 2022, cuando Gustavo Petro ya estaba posesionado en la Casa de Nariño.

“Lo digo abiertamente: eso parece más una estrategia para desviar la atención de la información que ha entregado Twitter sobre el uso de bots de Rusia en la campaña de Gustavo Petro para atacar en su momento al gobierno nacional o, como una plataforma para la campaña de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá, pero es una falacia lo que dice el exsenador”, concluyó Muñoz.

Por su parte, el exalto comisionado para la paz Juan Camilo Restrepo dijo a SEMANA que espera la denuncia completa de Gustavo Bolívar “porque lo que se escuchó y se leyó fueron unos titulares, pero no hay precisión al respecto. El gobierno de Iván Duque fue decente, siempre estuvo en el terreno de la Constitución, de la ley y del cumplimiento de las normas contractuales”.

Petrovideos y otros temas fueron los que trató el exsenador Gustavo Bolívar con SEMANA. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Restrepo coincide con la información que entregó Víctor Muñoz a esta revista. “Bajo la figura de las Zonas Futuro, en una estrategia para fortalecer la paz y la seguridad, se daban unas dotaciones a las Fuerzas Militares, además de salud, educación, recreación y deporte en estas zonas del país. La Consejería de Seguridad no es ejecutora de contratos. Todos los procesos contractuales -tratándose de estas zonas- estaban a cargo de Fondopaz y se cumplieron todos los procedimientos de publicidad, transparencia sujetos a la norma contractual”, informó.

“Nos dimos cuenta de que se habían comprado unos equipos, pero no para interceptar, eso no es cierto. La Policía tiene unos equipos, pero para ubicación de elementos donde posiblemente se estén cometiendo delitos, pero estos no generan ninguna interceptación ni jaqueo, ni nada que sea contrario a la Constitución”, explicó.

SEMANA también contactó a Rafael Guarín, exconsejeros presidencial para la seguridad, quien detalló que “todas las inversiones que se realizaron en las zonas más difíciles del país fueron públicas, mediante convocatorias y documentos que están hoy en la página web de la Presidencia de la República y todas las contrataciones obedecieron a la Constitución y a la ley”.

Además, dijo que sería importante que Gustavo Bolívar presentara la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Procuraduría, la Contraloría, para que los organismos de control la asuman con todo rigor y verifiquen toda la información que es pública.

“De ninguna manera se iba a utilizar el poder del Gobierno nacional y las facultades para intervenir en un proceso democrático como fue la elección presidencial. Estuve de consejero hasta el 15 de enero de 2022, y en lo que me consta, hubo una actitud intachable por parte del Gobierno nacional”, concluyó.