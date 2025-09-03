Petro habló de alias Mosco, cabecilla del grupo criminal que estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Venganza”

En medio del viaje que está adelantando el presidente de la República, Gustavo Petro, a Japón, en donde hará una visita oficial, el mandatario colombiano hizo nuevamente referencia al caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El jefe de Estado publicó un trino, a través de su cuenta personal de X, en el que lanzó una nueva hipótesis sobre el atentado en contra del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático.

En el mensaje, Petro habló de “venganza”, mencionó a alias Mosco, uno de los cabecillas de la estructura criminal que al parecer estaría detrás del crimen en contra de Miguel Uribe Turbay.

“Alias el Mosco, jefe del narcotráfico en el Bronx, fue denunciado por mi Gobierno en la ‘Bogotá Humana’. La olla en el barrio del joven asesino del senador Miguel Uribe estaba ligada a alias el Mosco”, expresó Petro.

Alias " El Mosco" jefe del narcotráfico en el Bronx fue denunciado por mi gobierno en la "Bogotá Humana"



La olla en el barrio del joven asesino del senador Miguel Uribe, estaba ligada a alias " el mosco"



Lamento que la justicia ecuatoriana no lo haya entregado a Colombia.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

Sumado a ello, dijo: “Lamento que la justicia ecuatoriana no lo haya entregado a Colombia. Surgen dos hipótesis: o alias el Mosco se vengó del secretario de gobierno que aplastó el Bronx, con dispersión de ollas en toda la ciudad, o a alias el Mosco le pagaron una gran cantidad de dinero por asesinar al senador Miguel Turbay. O ambas cosas”.

Gustavo Petro | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Dentro de la gran mafia del centro del país está la explicación. Tratan de ocultar verdades con la hipótesis del atentado político”, recalcó el mandatario colombiano.

El martes de esta semana, la Fiscalía dio a conocer detalles de la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, en la audiencia de judicialización de Harold Daniel Barragán Ovalle, otro de los señalados implicados en al caso.

“Cada uno de los integrantes de esta estructura cumple un rol determinado dentro de ella, respondiendo igualmente a otros integrantes conocidos como ‘firmas’, que tienen un nivel superior y a quienes deben rendir cuentas de sus actividades delictivas y rentas ilícitas”, manifestó el ente acusador.

Captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, presunto implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. | Foto: Captura de pantalla video Policía Nacional

Y señaló el funcionario de la Fiscalía en la audiencia: “Para llevar a cabo este crimen se dispuso la utilización de un arma de fuego marca Glock, tipo pistola de color negro, la cual fue modificada en sus características esenciales para causar mayor letalidad sin el permiso de autoridad competente para su porte, utilizando medios motorizados para el transporte de la misma”.

A renglón seguido concluyó: “Además, se dispuso el uso de un menor de edad para accionarla, menor de edad que usted conocía previamente y a quien este le llamaba su ‘firma’, mote utilizado para denotar su rango superior respecto de las actividades criminales del menor infractor”.