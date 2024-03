Petro pidió que Colombia solicite a EE. UU., Rusia y China proposición conjunta de cese al fuego en Gaza

El presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio sobre la medida que se conoció este viernes 22 de marzo, en la cual Rusia y China vetaron en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU una resolución presentada por Estados Unidos que “determinaba la necesidad imperiosa de un alto el fuego inmediato y sostenido” en Gaza.

Acusaron al líder demócrata de violar la regla no escrita de no interferir en la política electoral de un aliado cercano. La conversación se dio después de un mes de no tener ningún tipo de interacción, en medio de una creciente división entre los aliados sobre la crisis alimentaria en Gaza y la conducta de la guerra, pues Naciones Unidas emitió más advertencias alarmantes sobre la catástrofe humanitaria en Gaza, informó la Casa Blanca.