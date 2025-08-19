Suscribirse

Política

Polémica por millonaria orden de compra de termos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Las redes estallaron

De acuerdo con el documento se habla de 79 termos, los cuales tendrían un valor la unidad de $700.000.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 8:03 p. m.
Las imágenes buscan corroborar el encuentro que se dio en la Casa de Nariño, en el despacho del Dapre, donde Olmedo López habría recibido órdenes corruptas.
Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

Se conoció una orden de compra del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), avaluada en $55.300.000 para la compra de 79 termos, en la cual cada unidad se estima en un valor de $700.000.

Contexto: Gustavo Petro denunció que fue asesinado un excandidato de la Colombia Humana. El presidente compartió una foto

De acuerdo con la justificación de la compra se expresa, que es con el objetivo de contratar la adquisición de elementos, para la reposición y dotación de las cafeterías del Dapre.

Documento orden de compra
Documento orden de compra | Foto: Documento orden de compra

Pero ese trámite generó una fuerte reacción en las redes sociales, con múltiples mensajes.

Documento orden de compra
Documento orden de compra | Foto: Documento orden de compra

“Bueno, uno, ese precio, ¿un termo? ¿Qué hace o qué tiene?, segundo ¿termos para todos? ¿Eso como para qué? O sea, yo tengo uno y jamás lo uso salvo cuando uno salga por ahí de viaje. Ni que se la pasará tomando uno tinto a toda hora”, dice uno de los usuarios de X.

En otro mensaje se expresa: “¿Los sobrecostos no son delito?”.

“Qué raro que se haya acabado tan rápido el presupuesto…”, anotó otro usuario de esa plataforma digital.

Además, señalaron: “País inviable mientras la gente que llega al sector público lo único que quiere es llenarse los bolsillos”.

“¡Los que mantienen el líquido frío en el mercado cuestan máximo unos 230 mil pesos, pero claro son termos para la corrupción!!!”, se desprende de otro trino que reaccionó a esa controversial orden de compra.

También se indicó: “¿Y eso no se puede demandar? No se puede quedar en una denuncia pública, señor Ariel, usted debe proceder a demandar ese y todos los contratos de corrupción que encuentren. He visto muchas denuncias públicas como estas, pero no las llevan a los estrados judiciales, hay que hacerlo”.

Otros lanzaron un fuerte reclamo al Gobierno: “Sí es un gasto innecesario, habiendo a precios más bajos por la misma cantidad de litros. Un presupuesto muy inflado para unos termos. ¿Dónde quedo la austeridad?”.

“Primero se debe investigar cuál fue la empresa que los vendió y cuál fue el funcionario que infló el valor”, finalmente trinó otro usuario de X frente a la polémica que se desató.

Contexto: Así respondió Armando Benedetti al “no puedes gobernar borracho ni trabado” de cuatro precandidatos que se sometieron a exámenes toxicológicos

El presidente, Gustavo Petro, el 12 de agosto de 2025, en Bogotá

Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

Redacción Semana
El nuevo mapa político que reflejen estos comicios será el punto de partida para la carrera definitiva por la Casa de Nariño. Se trata de un primer round, en el que se sabrá cuál es la fuerza electoral con más votos en Colombia y, finalmente, quiénes aparecerán en el tarjetón el próximo 29 de mayo, cuando los colombianos votarán la primera vuelta presidencial.

Ponentes y coordinadores de Cambio Radical no asistirán a reunión de presupuesto, convocada por Gustavo Petro

Redacción Semana
Las imágenes buscan corroborar el encuentro que se dio en la Casa de Nariño, en el despacho del Dapre, donde Olmedo López habría recibido órdenes corruptas.

