Polémica por millonaria orden de compra de termos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Las redes estallaron

Se conoció una orden de compra del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), avaluada en $55.300.000 para la compra de 79 termos, en la cual cada unidad se estima en un valor de $700.000.

De acuerdo con la justificación de la compra se expresa, que es con el objetivo de contratar la adquisición de elementos, para la reposición y dotación de las cafeterías del Dapre.

Documento orden de compra | Foto: Documento orden de compra

Pero ese trámite generó una fuerte reacción en las redes sociales, con múltiples mensajes.

Documento orden de compra | Foto: Documento orden de compra

“Bueno, uno, ese precio, ¿un termo? ¿Qué hace o qué tiene?, segundo ¿termos para todos? ¿Eso como para qué? O sea, yo tengo uno y jamás lo uso salvo cuando uno salga por ahí de viaje. Ni que se la pasará tomando uno tinto a toda hora”, dice uno de los usuarios de X.

Bueno uno, ese precio un termo ? Que hace o que tiene? , segundo termos para todos? Eso como para que? Osea yo tengo uno y jamás lo uso salvo cuando uno salga por ahí de viaje. Ni que se la pasará tomando uno tinto a toda hora. — Ad Lumbr3 (@arlombar3) August 19, 2025

En otro mensaje se expresa: “¿Los sobrecostos no son delito?”.

Lo sobrecostos no son delito? — 🇨🇴🇨🇴〽️ary 🇨🇴🙌🇨🇴 (@marysolacom) August 19, 2025

“Qué raro que se haya acabado tan rápido el presupuesto…”, anotó otro usuario de esa plataforma digital.

Qué raro que se haya acabado tan rápido el presupuesto... 🤔 — JuanMa (@man98885720) August 19, 2025

Además, señalaron: “País inviable mientras la gente que llega al sector público lo único que quiere es llenarse los bolsillos”.

País inviable mientras la gente q llega al sector público lo único que quiere es llenarse los bolsillos — Diego sanchez (@DiegoMarconiSC) August 19, 2025

“¡Los que mantienen el líquido frío en el mercado cuestan máximo unos 230 mil pesos, pero claro son termos para la corrupción!!!”, se desprende de otro trino que reaccionó a esa controversial orden de compra.

Los que mantienen el líquido frío en el mercado cuestan máximo unos 230 mil pesos pero claro son termos para la corrupción !!! — Narcizo Martinez (@narmacu) August 19, 2025

También se indicó: “¿Y eso no se puede demandar? No se puede quedar en una denuncia pública, señor Ariel, usted debe proceder a demandar ese y todos los contratos de corrupción que encuentren. He visto muchas denuncias públicas como estas, pero no las llevan a los estrados judiciales, hay que hacerlo”.

Y eso no se puede demandar? No sé puede quedar en una denuncia pública, señor Ariel, usted debe proceder a demandar ese y todos los contratos de corrupción que encuentren. He visto muchas denuncias públicas como estás pero no las llevan a los estrados judiciales, hay que hacerlo — FABIAN ESCOBAR (@Apostolfabianes) August 19, 2025

Otros lanzaron un fuerte reclamo al Gobierno: “Sí es un gasto innecesario, habiendo a precios más bajos por la misma cantidad de litros. Un presupuesto muy inflado para unos termos. ¿Dónde quedo la austeridad?”.

Sí es un gasto innecesario, habiendo a precios mas bajos por la misma cantidad de litros. Un presupuesto muy inflado para unos termos. Dónde quedo la austeridad? — Catalina (@andromeda_19) August 19, 2025

“Primero se debe investigar cuál fue la empresa que los vendió y cuál fue el funcionario que infló el valor”, finalmente trinó otro usuario de X frente a la polémica que se desató.