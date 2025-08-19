Suscribirse

Gustavo Petro denunció que fue asesinado un excandidato de la Colombia Humana. El presidente compartió una foto

El jefe de Estado publicó un mensaje en el que rindió un homenaje: “Defensor ambiental”.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 6:58 p. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa.
El presidente Gustavo Petro denunció este martes, 19 de agosto, a través de su cuenta de X, el asesinato de un excandidato a una alcaldía, que hacía parte de la Colombia Humana.

En el trino, el mandatario compartió una foto rindiendo homenaje al líder campesino. Además, expresó que era un “defensor ambiental”.

De acuerdo con el mensaje del jefe de Estado, se trata de Erlery Velasco.

“Erlery Velasco, excandidato a la Alcaldía de Balboa, por Colombia Humana, y defensor ambiental del río Patía, cae asesinado”, posteó.

La reacción de Petro se dio por un trino que publicó el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Jorge Bastidas.

“Tengo una tristeza enorme, asesinaron a Erlery Velasco, líder campesino del Pacto Histórico y Colombia Humana, excandidato a la Alcaldía de Balboa, defensor del río Patía en contra de la minería depredadora que viene destruyendo de manera impune este ecosistema”, detalló el congresista.

Además, el representante publicó un comunicado del Pacto Histórico: “Nos enluta una profunda tristeza por la muerte de nuestro compañero y amigo José Erlery Velasco, quien fuera nuestro candidato a la Alcaldía del municipio de Balboa en las pasadas elecciones, se desempeñaba como un gran líder social en el municipio y la región sur del departamento del Cauca. Así mismo, expresamos nuestras más profundas condolencias a familiares y allegados por tan sensible pérdida. Dios colme a todos de fortaleza”.

Comunicado Pacto Histórico
“Por otra parte, denunciamos y rechazamos estos hechos de violencia donde actores armados irrumpen en su finca y le quitan la vida a un gran líder de nuestra región. Solicitamos a las autoridades departamental y nacional, esclarecer estos lamentables hechos, brindar la seguridad y protección a sus familiares y demás líderes del sur del Cauca, inmersos en esta Colombia profunda que tanto ha padecido la violencia”, se desprende de la comunicación.

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar también se pronunció en su cuenta personal de X: “Triste noticia, Jorge. Toda mi solidaridad con su familia. Gran pérdida para las luchas campesinas”.

Indepaz alzó su voz sobre el caso: “Su compromiso político también fue ampliamente reconocido: fue candidato a la Alcaldía de Balboa en las pasadas elecciones, y desde la Unidad Sur del Cauca, participó en una mesa de negociación con el Gobierno nacional y la Gobernación del Cauca, orientada a impulsar proyectos para el desarrollo del sur del departamento. Entre sus principales banderas se destacaban la defensa del río Patía y la movilización social para exigir mejoras en la vía El Mango”.

