Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

Hay controversia en las redes sociales luego de que Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, anunciara que se reunirá este martes con gremios económicos. Las críticas llegan desde algunos sectores de la derecha.

Cepeda indicó que esta será el segundo encuentro que sostendrá con empresarios. El primero generó una tormenta en la opinión pública, con participación de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

“Hoy tendré una nueva reunión con los gremios económicos. En desarrollo de lo que he denominado el gran diálogo nacional, hoy realizaré mi segundo encuentro con gremios económicos”, anunció el aspirante a la Casa de Nariño.

Álvaro Uribe dice que Iván Cepeda quiere engañar al sector privado y lo compara con Hugo Chávez: “Le queda difícil”

La exprecandidata presidencial y senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, levantó su voz de protesta por la cita que cumplirá este miércoles Cepeda con el sector privado.

“El heredero y candidato de Petro anunciando reuniones con los gremios económicos, esos mismos gremios a los que van a eliminar. El lobo vestido de oveja. ¿Por qué no ha dicho nada del terrorismo que se tomó el país?“, dijo Cabal.

María José Pizarro, jefe de debate de Cepeda, indicó que la derecha estaría temblando por este segundo encuentro. El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta oficial de X este 17 de diciembre.

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico Foto: NELSON CÁRDENAS

“Exigen a los gremios que el único diálogo sea con ellos. Ese es su concepto de democracia: una donde solo ellos gobiernan, deciden con quién se puede hablar y solo si voz cuenta. ¡Bienvenido el diálogo nacional!“, mencionó Pizarro.

La primera reunión con empresarios que lideró el candidato presidencial del Pacto Histórico levantó ampollas: hubo fuertes críticas y reparos por la cercanía de los gremios con el aspirante que tiene el sello de Gustavo Petro.

Como se recordará, ese encuentro tuvo lugar en el club El Nogal y contó con la participación de representantes de la Cámara de Comercio Colombo Americana y del grupo Aliadas.

“Iván Cepeda es cien veces más radical que Gustavo Petro”

“Este grupo reúne a 36 asociaciones y gremios empresariales, con presencia en sectores como manufacturas, agroindustria, gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, movilidad sostenible, cajas de compensación, medios de comunicación y servicios, representando a unas 6.000 empresas”, resaltó Cepeda.

En su momento, llegaron las críticas. El senador Mauricio Gómez Amín indicó: “A los empresarios de AmChamCol. Hagan memoria y reflexionen. Petro se reunió con empresarios judíos prometiéndoles apertura y, ya en el poder, terminó estigmatizándolos. Con Iván Cepeda, el candidato del continuismo, pasará igual o peor”.