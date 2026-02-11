La candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia por Cambio Radical Laura Gallego Solís, quien es recordada por haber renunciado a la corona de Señorita Antioquia en medio de una polémica, presentó una demanda en contra de la candidatura de Clara López a la Presidencia.

Según el recurso radicado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y conocido por esta revista, Gallego argumenta que López debería estar avalada por el Pacto Histórico, que es el partido al que pertenece como congresista; sin embargo, ella está siendo respaldada jurídicamente para la Presidencia por Esperanza Democrática, que era el antiguo Esperanza, Paz y Libertad (EPL).

En la demanda, la candidata al Congreso reclama que López no podría llevar ese proceso por esa vía, pues estaría incurriendo en una presunta doble militancia, pues aún conserva su curul con el Pacto Histórico, pero ya ha sido avalada como candidata a la Presidencia por Esperanza Democrática.

El tema es que en 2022, cuando López llegó al Senado con la coalición del Pacto Histórico, fue avalada por la Unión Patriótica (UP). En 2025, el CNE determinó la fusión de esa alianza de izquierda integrada por la UP, el Partido Comunista y el Polo Democrático. Y se estableció que el nuevo partido absorbía la totalidad de los derechos y obligaciones de las colectividades que se fusionaron.

Clara López inscribió su candidatura a la Presidencia. Foto: Cámara de Representantes / Cortesía

“Cuando el Consejo Nacional Electoral habla de derechos adquiridos como efecto de la fusión de partidos políticos, dicho concepto no se limita a prerrogativas abstractas o administrativas, sino que comprende de manera expresa y necesaria los derechos de representación política, entre ellos, las curules obtenidas en el Congreso de la República por los partidos que fueron absorbidos”, reclamó Gallego en la demanda.

En ese sentido, la candidata a la Cámara por Antioquia argumentó que para haberse presentado a la Presidencia por Esperanza Democrática, López debió haber renunciado a su curul un año antes.

“Como se puede observar, en este caso, se estudia precisamente una de esas situaciones, que es la doble militancia porque la congresista, y hoy candidata presidencial, no renunció doce meses antes a la curul y, a pesar de esto, presentó su candidatura por un partido distinto”, aseguró.

Laura Gallego renunció a su corona como Señorita Antioquia para seguir hablando de política. Foto: Suministrada API

En ese sentido, pide que se revoque la inscripción de la candidatura de Clara López por encontrarse inmersa en una supuesta doble militancia.

Cabe recordar que Gallego se dio a conocer en su momento porque se generó una polémica alrededor de su elección como Señorita Antioquia en 2025, pues se conocieron unos videos en los que le preguntaba a algunos candidatos a quién le “daría balín”. Ella renunció a la corona argumentando que le pedían no hablar de política mientras ostentada esa dignidad.