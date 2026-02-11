Política

Presentan demanda en contra de la candidatura de Clara López a la Presidencia, estos son los argumentos

El CNE deberá estudiar si la candidata a la Presidencia incurrió en doble militancia al mantener su curul con el Pacto Histórico.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 9:19 a. m.
Laura Gallego presentó una demanda contra Clara López.
Laura Gallego presentó una demanda contra Clara López. Foto: SEMANA / Suministrada API

La candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia por Cambio Radical Laura Gallego Solís, quien es recordada por haber renunciado a la corona de Señorita Antioquia en medio de una polémica, presentó una demanda en contra de la candidatura de Clara López a la Presidencia.

Según el recurso radicado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y conocido por esta revista, Gallego argumenta que López debería estar avalada por el Pacto Histórico, que es el partido al que pertenece como congresista; sin embargo, ella está siendo respaldada jurídicamente para la Presidencia por Esperanza Democrática, que era el antiguo Esperanza, Paz y Libertad (EPL).

En la demanda, la candidata al Congreso reclama que López no podría llevar ese proceso por esa vía, pues estaría incurriendo en una presunta doble militancia, pues aún conserva su curul con el Pacto Histórico, pero ya ha sido avalada como candidata a la Presidencia por Esperanza Democrática.

El tema es que en 2022, cuando López llegó al Senado con la coalición del Pacto Histórico, fue avalada por la Unión Patriótica (UP). En 2025, el CNE determinó la fusión de esa alianza de izquierda integrada por la UP, el Partido Comunista y el Polo Democrático. Y se estableció que el nuevo partido absorbía la totalidad de los derechos y obligaciones de las colectividades que se fusionaron.

Política

Senador Meisel le responde a Petro luego de que el presidente los señalara a él y sus amigos de haberse quedado con la tierra de Córdoba “a sangre y fuego”

Política

Petro ordena al Ejército inundar 44.000 hectáreas de la Ciénaga Grande y plantea reubicación de campesinos

Política

Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo: historia de un divorcio, una decepción y un presidente que se declara “víctima de su propio invento”

Política

Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionan sanción de MinEducación contra la Fundación San José en caso de Juliana Guerrero

Política

Gustavo Petro puso sobre la mesa nuevamente su sexualidad tras responder por una polémica fotografía en Gorgona: “Queda bien claro qué me gusta”

Política

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

Política

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Confidenciales

Elecciones presidenciales: Clara López corrió; fue la primera en inscribir su candidatura ante la Registraduría

Confidenciales

Clara López se inscribió en la Registraduría y ya es oficialmente candidata presidencial

Confidenciales

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Elecciones presidenciales en Colombia en 2026
Clara López inscribió su candidatura a la Presidencia. Foto: Cámara de Representantes / Cortesía

“Cuando el Consejo Nacional Electoral habla de derechos adquiridos como efecto de la fusión de partidos políticos, dicho concepto no se limita a prerrogativas abstractas o administrativas, sino que comprende de manera expresa y necesaria los derechos de representación política, entre ellos, las curules obtenidas en el Congreso de la República por los partidos que fueron absorbidos”, reclamó Gallego en la demanda.

Exseñorita Antioquia se lanza a la Cámara: “Pasé de representar el departamento en el reinado y lo haré desde el Congreso”

En ese sentido, la candidata a la Cámara por Antioquia argumentó que para haberse presentado a la Presidencia por Esperanza Democrática, López debió haber renunciado a su curul un año antes.

“Como se puede observar, en este caso, se estudia precisamente una de esas situaciones, que es la doble militancia porque la congresista, y hoy candidata presidencial, no renunció doce meses antes a la curul y, a pesar de esto, presentó su candidatura por un partido distinto”, aseguró.

Laura Gallego, señorita Antioquia.
Laura Gallego renunció a su corona como Señorita Antioquia para seguir hablando de política. Foto: Suministrada API

En ese sentido, pide que se revoque la inscripción de la candidatura de Clara López por encontrarse inmersa en una supuesta doble militancia.

Cabe recordar que Gallego se dio a conocer en su momento porque se generó una polémica alrededor de su elección como Señorita Antioquia en 2025, pues se conocieron unos videos en los que le preguntaba a algunos candidatos a quién le “daría balín”. Ella renunció a la corona argumentando que le pedían no hablar de política mientras ostentada esa dignidad.

Más de Política

Laura Gallego y Clara López.

Presentan demanda en contra de la candidatura de Clara López a la Presidencia, estos son los argumentos

Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en las redes sociales.

Senador Meisel le responde a Petro luego de que el presidente los señalara a él y sus amigos de haberse quedado con la tierra de Córdoba “a sangre y fuego”

Así se ve la emergencia desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados.

Petro ordena al Ejército inundar 44.000 hectáreas de la Ciénaga Grande y plantea reubicación de campesinos

Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo

Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo: historia de un divorcio, una decepción y un presidente que se declara “víctima de su propio invento”

Fundación San José y una persona graduándose.

Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionan sanción de MinEducación contra la Fundación San José en caso de Juliana Guerrero

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Gustavo Petro puso sobre la mesa nuevamente su sexualidad tras responder por una polémica fotografía en Gorgona: “Queda bien claro qué me gusta”

Presidente Gustavo Petro.

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

La senadora del Pacto Histórico, Aida Quilcué.

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella figuran entre los nombres con mayor reconocimiento en las encuestas sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Abelardo de la Espriella habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en las redes sociales.

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

Noticias Destacadas