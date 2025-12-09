SEMANA: ¿Por qué tomó la decisión de lanzarse como candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia?

Laura Gallego (L.G.): Porque quiero representar a todas esas mujeres que les da miedo salir a expresar su posición, esas mujeres que solo las han limitado a ser lindas, a esas mujeres que solo asocian con bellas y no con inteligentes. Quiero demostrar que la belleza y la inteligencia no van peleadas. También me encantaría llegar a poner límites en donde se perdieron y el espacio político es eso, un lugar lleno de corrupción, la lealtad es un valor que esa gente no conoce y yo soy una mujer que claramente pertenece a la generación que sabe que hay cosas que no se negocian, como la rectitud, la firmeza, la posición, la coherencia, defender lo que está bien.

Nos han vendido esa historia de que la gente bien está mal. ¿Quién dijo que ser gente bien está mal? Yo no sé si voy a llegar, lo más posible es que sí lo haga, porque tengo a muchísimas personas que respaldan mi posición y que creen todavía en los principios y valores tradicionales de familia, pero quiero que sepan que hay jóvenes que todavía miran a los ojos, que hablan con la verdad, que siguen el Manual de Carreño, que actúan con decencia.

SEMANA: ¿Por qué partido lanzó su candidatura?

L.G.: Tomé la decisión de ir con Cambio Radical, soy el número 106 a la Cámara de Representantes por Antioquia, estoy feliz de representar a mi departamento. Pasé de representar Antioquia en el reinado y ya voy a representar Antioquia en el Congreso de la República. Tomé esa decisión porque es un partido que se ha renovado mucho y tiene muchas mujeres. También es un partido de oposición, que es lo más importante para mí. Yo represento todo lo que Petro no quiere, entonces por eso tomé la decisión por Cambio Radical.

Laura Gallego fue avalada para la Cámara de Representantes. | Foto: Suministrada

SEMANA: ¿Qué partidos la buscaron para darle el aval?

L.G.: Me buscaron el Nuevo Liberalismo, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, la Alianza Alma, me buscaron un montón, me senté con todos, los escuché, pero al final yo dije: mi corazón estaría en el Centro Democrático o Cambio Radical, y ya la lista del Centro Democrático estaba consolidada, entonces tomé la decisión de Cambio Radical.

SEMANA: ¿Cuál fue la polémica que se generó con el Nuevo Liberalismo, la buscó Juan Manuel Galán?

L.G.: A mí me buscó el Nuevo Liberalismo y los corporados del Nuevo Liberalismo, es más, candidatos y senadores, queriendo que yo fuera su fórmula al Congreso. Y me decían: ‘Ya tu aval está listo, Laura, es solo que llenes los papeles’. Me mandaron y todo el formulario que yo debía ir a autenticar en notaría, pero yo no me siento identificada con ese partido. Imagínate donde hubiera aceptado, ellos ya después diciendo que me negaron un aval que yo jamás pedí. Nunca me acerqué a ningún partido a pedir aval. Los partidos me buscaban a mí. Y ahora sí vi que (Juan Manuel) Galán dice que no, que a mí me negaron un aval y yo digo: por favor, saquen las pruebas del proceso que yo hice, que me digan en dónde me inscribí, a quién llame, a quién le solicité, porque jamás pasó. Mientras que ellos sí saben que se sentaron conmigo, tuvieron varias videollamadas, en donde literal la pelota estaba en mi cancha y era mi decisión aceptar o no el aval, no de ellos.

SEMANA: Para aclarar, ¿habló con Galán directamente?

L.G.: Entenderás que él ya sabía, o sea, a él ya le habían dicho de mi participación, yo no creo que los corporados y senadores me digan ‘ya, te queremos como mi fórmula al Congreso sin haberle informado al líder del partido’, yo creo que eso es muy incoherente.

SEMANA: ¿Le ofrecieron hacer parte de la lista al Senado de Cambio Radical?

L.G.: Ellos se acercaron a mí, a mí me gusta mucho el Cambio Radical, como te dije, y me dijeron: ‘Laura, queremos que tú hagas parte de la lista al Senado’. Y yo, ¿qué? Increíble. Pero no se pudo porque yo tengo 27 años y el mínimo son 30, entonces ahí ya descartamos ambas partes esa posición. Y de ahí se desprende que me dijeran: ‘Listo, entonces qué tal si vas por la Cámara’. Y yo dije: listo. Nos sentamos, yo también revisé quiénes hacían parte del partido de las listas, las personas que están en la lista del Nuevo Liberalismo son nefastas, mamertas, petristas y yo cómo iba a estar en una lista de esas. Entonces, analizando la lista del Cambio Radical es increíble, al Senado van personas que realmente admiro.

Laura Gallego había renunciado a ser señorita Antioquia. | Foto: Suministrada API

SEMANA: ¿Continúa siendo crítica de Gustavo Petro?

L.G.: Soy la mayor crítica del presidente Gustavo Petro. Soy antipetrista con toda.

SEMANA: ¿Qué ha pasado luego de los videos que se conocieron en los que usted hablaba de “dar bala” y que le generaron críticas?

L.G.: La verdad, en todas las entrevistas que había dado durante la contingencia y durante el show mediático de “la bala” yo dejaba muy claro que no me iba a lanzar a la Cámara de Representantes ni al Congreso. Dije primero que me voy a dedicar a hacer crecer mis empresas, a seguir generando empleo, porque yo soy una mujer empresaria y académica, y me considero una tecnócrata en política. Pero, ¿sabes una cosa? Todos esos ‘petrolovers’ me candidatizaron, porque yo decía: ¿cómo puede ser posible que en las listas del Pacto Histórico vayan a llegar, porque eso se demostró la consulta, influencers de izquierda a dirigir nuestro país, y no lleguemos personas realmente académicas, tecnócratas, que no nos inventamos títulos, ni tenemos contratos con el Gobierno? Yo dije: no, yo tengo que llegar a ser contrapeso.

De tanto que me tiraron, yo dije: tengo que llegar a hacer algo y siento que es un deber moral, un deber de patria. Yo tengo esas tres premisas: patria, principios y partido, y para mí Colombia es demasiado importante. Yo renuncié al reinado precisamente porque a mí me dijeron que yo, al ser candidata, tenía que dejar de hablar de política durante un año. Y yo dije prefiero renunciar, porque el otro año es el más importante para la democracia en Colombia. Y ahí tomó la decisión y le di prioridad al país renunciando al reinado, pues le voy a seguir dando prioridad al país lanzándome al Congreso.

SEMANA: ¿Cree que fue la mejor decisión en su momento?

L.G.: Fue muy triste renunciar a la corona, yo en realidad me veía en la política, pero muy a largo plazo, primero quería dejar a todas mis empresas funcionando sin mí, generar mucho más empleo, pero creo que las cosas de Dios son perfectas y se me adelantó la oportunidad de llegar al Congreso y créeme que voy a llegar.

SEMANA: ¿Por qué está tan segura que va a llegar, tiene respaldos políticos?