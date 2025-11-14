Laura Gallego, ex señorita Antioquia, le tiró a Gabriela Tafur y sacó a relucir a su suegro: “Ahí sí deberíamos ser mudas”

Semanas después de que Laura Gallego, exrepresentante de Antioquia, quedara en el centro de la polémica por sus controvertidas declaraciones sobre Gustavo Petro y Daniel Quintero —en las que cuestionó quién “merecía” recibir una bala o un cachazo—, Gabriela Tafur finalmente decidió pronunciarse.

La ex señorita Colombia compartió su punto de vista y ofreció una reflexión sobre la gravedad de este tipo de comentarios, subrayando la responsabilidad pública que conlleva tener una plataforma y la importancia de evitar discursos.

Gabriela Tafur fue clara en que todo lo hablaba desde su experiencia, ya que entendía que había un error en hablar de política de manera pública y mediática.

“Yo sé que estoy bastante tarde para hablar de esto, pero habiendo sido señorita Colombia, me siento con la responsabilidad moral de opinar sobre algo que ha venido pasando en el país. Como ustedes saben, yo fui reina y no fui de las reinas que se quedó callada”, dijo al inicio.

“Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, uno tiene que saber que si uno toma una posición muy clara, está excluyendo ya de por sí a la mitad de la población y eso va en contravía de lo que representa ser Señorita Colombia”, agregó.

Estas palabras llegaron a Laura Gallego, quien aprovechó sus redes sociales para responderle a la actual esposa de Esteban Santos.

Laura Gallego renunció al título de Señorita Antioquia. | Foto: Instagram @lauragallegosolis / Montaje SEMANA

Laura Gallego arremetió contra Gabriela Tafur

De acuerdo con lo que se detalló, Laura Gallego compartió un video en el que dio unas palabras a Gabriela Tafur, asegurando que estaba desinformando con el contenido que publicó.

La exreina fue clara en que todo lo hizo pensando a futuro, pues entendía que debía limitarse y pagar penalizaciones en caso de fallar a los contratos con el Concurso Nacional de belleza.

“Está bien llegar tarde a un chisme, pero desinformar… Yo considero que Gabriela Tafur es una mujer académica que tal vez no tuvo tiempo de darle contexto a la historia (...) Uno tiene que firmar un contrato en el que acepta el reglamento del reinado, y en ninguna parte hablan sobre prohibición de pronunciarse sobre la política, noticias o posiciones”, dijo.

“Preferí abandonar la corona que al país. Fui inteligente, porque si me destituían por estar hablando de política, tenía que pagarles”, agregó.

Sin embargo, con su particular estilo, la paisa se refirió a Juan Manuel Santos, suegro de Tafur, sacándole en cara la posición política que manejaban.