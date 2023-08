Presidente Petro endureció su discurso: “Me culpan de mantener presos a los jóvenes de la protesta social, como si yo encarcelara”

“Y no habían acabado de pasar las denuncias y los procesos judiciales y estábamos ante el hecho de que esa juventud que protestaba fue reprimida violentamente, quitándole los ojos a quienes se expresaban libremente, violando, encarcelando por miles, matando. Acusaban al vecino por matar jóvenes, pero aquí mataban jóvenes en las manifestaciones, doble moral, de un capítulo más de una guerra contra la juventud. Les molesta la juventud, fundamentalmente por su rebeldía, porque no están de acuerdo ”, sostuvo Petro.

Y agregó en su tesis: “Aún hoy muchos jóvenes están presos, me echan la culpa de ello, como si yo encarcelara o pudiera liberar. Entes al interior del Estado, personas al interior del Estado han decidido que esos jóvenes no salgan libres. No porque sean terroristas, porque ¿a quién se le ocurre decir que manifestarse es terrorismo? Si no al dictador, si no al fascista. No, porque quieren castigar el que la juventud se rebele”.