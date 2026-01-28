Política

Presidente Petro exige investigación rigurosa tras accidente de avión Satena que dejó 15 muertos en Norte de Santander

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Danna Valeria Figueroa Rueda

29 de enero de 2026, 3:00 a. m.
El presidente Petro solicitó expresamente a las entidades competentes adelantar una investigación rigurosa.
El país está consternado por la tragedia ocurrida este miércoles 28 de enero en Norte de Santander, cuando una aeronave que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña perdió contacto y fue posteriormente localizada con un saldo de 15 personas fallecidas.

Según el comunicado oficial de la Presidencia de la República, se trataba de la aeronave HK-4709, operada por SEARCA en la ruta de Satena, que transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes.

Tras conocerse el hallazgo del avión, la Presidencia informó que el presidente Gustavo Petro solicitó “celeridad y una investigación rigurosa” para esclarecer las causas del siniestro.

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y extendió su solidaridad a la honorable Cámara de Representantes, dado que entre los pasajeros se encontraba un representante y un candidato a la misma corporación.

En la comunicación se volvieron a especificar ciertos detalles, como que la aeronave perdió contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m. Inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda, que incluyeron sobrevuelos en la zona donde se tuvo la última señal. Sin embargo, las labores iniciales no arrojaron resultados debido a las condiciones climáticas en el sector.

Fue hasta las 4:10 p.m. que la comunidad de la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, reportó rastros de la aeronave. Con esa información, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial, el Ejército Nacional, la Policía, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, Satena y SEARCA, se confirmó el siniestro y el fallecimiento de las 15 personas que iban a bordo.

Entre los pasajeros había 13 personas, incluidos un representante a la Cámara y un candidato a la misma corporación, y dos tripulantes. El presidente Petro solicitó expresamente a las entidades competentes adelantar una investigación rigurosa para establecer las causas del accidente.

Hasta ahora no se han divulgado hipótesis ni resultados preliminares, y no se ha informado sobre la revisión de cajas negras o procedimientos técnicos específicos. Las autoridades indicaron que cualquier avance será comunicado por los canales oficiales.

El gobierno nacional expresó su profundo pesar por el accidente y aseguró que se activaron protocolos de atención desde el primer momento. Las instituciones involucradas brindan acompañamiento directo a las familias de las víctimas y colaboran con las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo de la aeronave estuvo a cargo del presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica, quien informó de inmediato a las autoridades.

La avioneta cayó sobre la parte alta de la montaña, en una zona de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate de las víctimas. Tras confirmarse el punto exacto del accidente, cientos de habitantes de la zona se acercaron al lugar para presenciar la magnitud de la tragedia.

Un equipo de voluntarios del Grupo de Apoyo de La Playa de Belén y de la Unidad Municipal de Ocaña de la Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander se desplazó hasta la vereda Curasica para brindar asistencia y acompañamiento en el rescate de los cuerpos.

