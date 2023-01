¿Qué pretenden?: Juanita Gómez cuestiona el llamado del Gobierno a “discutir” las reformas en la plaza pública

“Por qué no esperaba presentarlas en el Congreso, no lo digo yo, lo dice el mismo presidente del Senado”, dice Juanita Gómez.

Si bien es cierto que cada gobierno que llega al poder modifica leyes, firma decretos, y toma decisiones, esto tiene sus respectivos efectos. El mandato de Gustavo Petro no es la excepción, pues la ‘paz total’ que propuso desde un principio junto con el partido Pacto Histórico, ha tenido una fuerte oposición que no se ha quedado callada, incluso ha salido pacíficamente a las calles a protestar.

Sin embargo, en los últimos días el mandatario hizo un llamado a sus simpatizantes para movilizarse, ¿por qué? Juanita Gómez se lo explica.

La convocatoria del Gobierno

Resulta que el jefe de Estado hizo un llamado para salir a las calles no necesariamente para ir en contra de las reformas, sino a favor, y esta es la inquietud de muchos, como la de la periodista Juanita Gómez.

“La juventud no nació en Colombia para ser encarcelada o morir en una trocha, sino que nació para el estudio, el arte, la libertad y la vida. Porque la sociedad debe discutir las reformas, los invito a acompañarme en la plaza pública este 14 de febrero y el 1 de mayo”, escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado para salir a las calles no necesariamente para ir en contra de las reformas, sino a favor.

“Invitó a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan. La laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volverla un derecho real”, publicó el pasado 20 de enero en dicha red social.

“Hemos convocado un gran diálogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a concertar las reformas. Defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida, defendemos no subirle a peajes y el diesel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre”, señaló.

Pero este pronunciamiento no le cayó bien a muchos, como a la periodista Juanita Gómez:

“No conocemos a fondo los textos de las grandes reformas que vienen en camino como la de la Salud, y ¿pretende que la gente salga a las calles a defenderlas?, ¿por qué no las publican?, ¿por qué no esperan a presentarlas en el Congreso?”, precisó.

La bancada oficialista trazará una estrategia para socializar las reformas con la ciudadanía.

En la reflexión que hace la periodista resalta la falta de conocimiento por parte del pueblo sobre cada uno de los textos de las reformas que han causado polémica.

“Por qué no esperaba presentarlas en el Congreso, no lo digo yo, lo dice el mismo presidente del Senado, Roy Barreras, que no comparte ese método de llamar a la movilización sin antes discutir porque no genera soluciones”, señala.

Se debe recordar que ya aprobaron la reforma tributaria, la Ley para la ‘paz total’, sin embargo, es de tal importancia el concepto del Congreso, que es allí a través de expertos que se deben debatir.

La pregunta que hace Juanita Gómez queda abierta “¿qué es lo que están buscando?”.

Uno de los fuertes opositores del Gobierno Petro es el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo.

La oposición del Gobierno

Uno de sus fuertes opositores es el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo quien afirmó este lunes que los estudiantes universitarios deberían hacer un paro “bien berraco” contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, y no a favor.

La razón de dicha manifestación, según el congresista, es que el mandatario incumplió con una promesa de campaña, la condonación de las deudas estudiantiles.

“Petro prometió que al llegar al poder iba a condonar inmediatamente las deudas estudiantiles, incumplió su promesa de campaña. Si los estudiantes universitarios son coherentes, deben salir TODOS a las calles y hacer un PARO bien berraco contra el gobierno. O cumple, o cumple”, aseguró a través de Twitter.

El pasado viernes, Polo Polo reiteró su propuesta de realizar una “gran marcha nacional” en rechazo a medidas como el cese de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, iniciativa que reiteró la semana pasada en Davos, Suiza, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“Se viene la gran movilización en contra de este desgobierno empobrecedor. Colombia se levantará contundente para gritar no más socialismo. El guerrillero y sus ineptos están acabando con el país. #granmarchanacional”, expuso.

Aunque no anticipó las fechas de las movilizaciones, horas antes, Polo dijo a sus seguidores que estén “pendientes”. “O el guerrillero y su gabinete de corruptos y delincuentes se aquietan o nosotros los colombianos los aquietamos”, subrayó.