¿Quién es el candidato presidencial de Juan Manuel Santos? Su hijo Martín lo dejó claro en un mensaje

Cada día se agota más el tiempo para que lleguen las elecciones presidenciales de 2026 y, mientras tanto, los candidatos enfilan baterías para intentar llegar a la Casa de Nariño.

Por lo tanto, desde ya el ambiente electoral se siente con fuerza a través de las redes sociales. Precisamente, tras un par de mensajes compartidos en X por unos internautas, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Martín Santos, entró a aclarar algo.

El expresidente Juan Manuel Santos. Foto: El País

En una publicación en la red social X, un internauta indicó inicialmente: “El verdadero candidato de Santos es Fajardo”.

Acto seguido, otro usuario le dio retuit a ese mensaje y comentó: “Si es así, me alegro mucho. Santos ha sido, de lejos, el mejor presidente que Colombia ha tenido”.

Mauricio Cárdenas se desmarca de Juan Manuel Santos y dice que no tiene jefes políticos

Fue en ese momento que Martín Santos entró a opinar y, sobre el último mensaje, dejó claro en un breve escrito que su papá no tiene candidato presidencial.

“@JuanManSantos no tiene candidato, pero con lo segundo sí coincido”, dijo puntualmente Martín Santos en X.

“Quiero dejarles un consejo para esta Navidad”

Por medio de un video, el expresidente Juan Manuel Santos compartió recientemente un mensaje de Navidad. El premio Nobel de Paz dijo que “no hay que perder amigos por ningún animal de la fauna política”.

El exmandatario colombiano hizo un llamado a la convivencia, la mesura y el respeto en los encuentros familiares en medio de esta temporada decembrina.

Más que un mensaje, quiero dejarles un consejo para esta Navidad 🎄 pic.twitter.com/uC0ad9NSNP — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) December 17, 2025

“No se peleen por política ni por políticos”, señaló el exmandatario, al advertir que no vale la pena “dañar una novena” o perder amistades por preferencias electorales.

Santos, en tono jocoso, también cuestionó la polarización alrededor de figuras y símbolos que han marcado el debate electoral de los últimos meses.

“No hay que perder amigos en nombre de tigres, jaguares, leones o cocodrilos, ni por ningún animal de la fauna política”, dijo Santos, en alusión a las narrativas que han acompañado distintas campañas políticas en Colombia.