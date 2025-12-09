Suscribirse

Política

Mauricio Cárdenas se desmarca de Juan Manuel Santos y dice que no tiene jefes políticos

El aspirante a la Casa de Nariño aseguró que tuvo cercanía laboral con tres expresidentes de la República.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 9:13 p. m.
Mauricio Cárdenas
Mauricio Cárdenas, candidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Mauricio Cárdenas presentó 1.100.000 de firmas a la Registraduría para avalar su aspiración a la Casa de Nariño. En entrevista con SEMANA, aseguró que no tiene jefes políticos, se desmarcó del expresidente Juan Manuel Santos y anunció que trabajará por una coalición que pueda derrotar al petrismo en 2026.

“El país está pidiendo unidad y mi tarea es convocar, unir, no descalificar, no dividir, no ir a vetar a nadie. Tenemos una línea roja, claramente. La línea roja es ‘no queremos que el próximo gobierno sea un gobierno petrista, no queremos que el petrismo siga en el poder’”, afirmó el exministro de Hacienda este 9 de diciembre.

Contexto: David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializan su alianza para las elecciones presidenciales de 2026

Su advertencia es que no hará alianzas con los políticos que estuvieron trabajando con el petrismo. En esa lista podrían clasificar el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, quienes hoy también aspiran a la Presidencia.

Reiteró que podría hacer alianzas con David Luna y Juan Manuel Galán. También les abrió las puertas de la eventual coalición con Juan Daniel Oviedo y a Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia que se llevó el visto bueno de la coalición de exmandatarios regionales para la contienda del próximo año.

YouTube video player

Ante las críticas que ha recibido de diferentes sectores políticos por sus supuestos jefes políticos, Cárdenas respondió: “La única condición que pongo para ser presidente de Colombia: no tener jefes. No tengo jefes. Tengo personas que me han ayudado mucho en mi formación, en mi experiencia, en mi recorrido”.

El exministro de Hacienda indicó que colaboró con tres expresidentes: “A los tres los admiro, les aprendí grandes enseñanzas. Eso es lo que me habilita para ser presidente. César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Con Juan Manuel Santos tuve, tal vez, el cargo de mayor responsabilidad, ser ministro de Hacienda. Eso me enseñó”.

Contexto: Centro Democrático le responde al expresidente Juan Manuel Santos: “Guárdese su solidaridad cargada de veneno y cinismo”

Y manifestó que esa cercanía con Santos no lo hace su candidato: “No lo soy, no creo que lo sea, ni por mi lado ni por el lado de él. A él lo llamaré en cualquier momento a pedirle opiniones, consultas, ideas, como llamaré a Álvaro Uribe, a Andrés Pastrana, a César Gaviria. Los llamaré respetuosamente, pero no tendré jefes. Mi único jefe será el pueblo colombiano”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las alertas por un alumbrado navideño de más de cinco mil millones de pesos en el departamento del Quindío

2. Magistrada Cristina Lombana denunció “conductas abusivas” de César Reyes en procesos contra Álvaro Uribe y Armando Benedetti

3. MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

4. Las aspiraciones al Senado ya se mueven en Atlántico: pastor e ingeniero David Reyes presentó su inscripción por el partido Oxígeno

5. ¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mauricio CárdenasJuan Manuel Santos

Noticias Destacadas

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria

MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro dio sorpresivo discurso en la reunión con la Comunidad de Policías de Américas (Ameripol).

“El consumo de drogas no es criminal”: Gustavo Petro impactó en reunión con las Policías de América

Redacción Semana
Ministro del Interior, Armando Benedetti; y Congreso de la República este 9 de diciembre en el hundimiento de la reforma tributaria del Gobierno Petro.

Gobierno Petro destapa los efectos del hundimiento de la reforma tributaria: anticipa crisis económica y afectación a política social

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.