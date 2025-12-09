Mauricio Cárdenas se desmarca de Juan Manuel Santos y dice que no tiene jefes políticos

Mauricio Cárdenas presentó 1.100.000 de firmas a la Registraduría para avalar su aspiración a la Casa de Nariño. En entrevista con SEMANA, aseguró que no tiene jefes políticos, se desmarcó del expresidente Juan Manuel Santos y anunció que trabajará por una coalición que pueda derrotar al petrismo en 2026.

“El país está pidiendo unidad y mi tarea es convocar, unir, no descalificar, no dividir, no ir a vetar a nadie. Tenemos una línea roja, claramente. La línea roja es ‘no queremos que el próximo gobierno sea un gobierno petrista, no queremos que el petrismo siga en el poder’”, afirmó el exministro de Hacienda este 9 de diciembre.

Su advertencia es que no hará alianzas con los políticos que estuvieron trabajando con el petrismo. En esa lista podrían clasificar el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, quienes hoy también aspiran a la Presidencia.

Reiteró que podría hacer alianzas con David Luna y Juan Manuel Galán. También les abrió las puertas de la eventual coalición con Juan Daniel Oviedo y a Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia que se llevó el visto bueno de la coalición de exmandatarios regionales para la contienda del próximo año.

Ante las críticas que ha recibido de diferentes sectores políticos por sus supuestos jefes políticos, Cárdenas respondió: “La única condición que pongo para ser presidente de Colombia: no tener jefes. No tengo jefes. Tengo personas que me han ayudado mucho en mi formación, en mi experiencia, en mi recorrido”.

El exministro de Hacienda indicó que colaboró con tres expresidentes: “A los tres los admiro, les aprendí grandes enseñanzas. Eso es lo que me habilita para ser presidente. César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Con Juan Manuel Santos tuve, tal vez, el cargo de mayor responsabilidad, ser ministro de Hacienda. Eso me enseñó”.