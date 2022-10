Aunque no hay problemas en los tiempos para el trámite de la reforma, lo preocupante es que congresistas de la coalición de gobierno abandonaron el recinto.

Reforma política: por falta de quorum en el Senado no se pudo votar la iniciativa en segundo debate

Aunque se pensó que el fantasma del ausentismo había quedado en el pasado, este miércoles –5 de octubre– hizo presencia nuevamente en la plenaria del Senado.

A pesar de que el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que con la llegada de varias iniciativas a la plenaria debían trabajar casi que hasta la medianoche, varios senadores abandonaron el recinto y desintegró el quorum, razón por la cual se levantó la plenaria.

En ese momento se estaba discutiendo la reforma política, una de las prioridades del presidente Gustavo Petro, en segundo debate.

Aunque se avanzó en la presentación de proposiciones y en el estudio de varios artículos, la idea era aprobar todo el articulado de la reforma porque es un tema en el que casi todos los partidos políticos tienen coincidencia. “Las listas cerradas, la financiación estatal y la paridad de género son los principales puntos que contiene esta reforma política anticorrupción, necesaria para cambiar el sistema clientelar en el país”, dijo Barreras.

Sin embargo, durante la discusión todos los senadores del Partido Conservador abandonaron el recinto y otros legisladores siguieron el ejemplo, por lo que no quedó otro camino que citar la plenaria nuevamente para el lunes 10 de octubre.

Por eso, Barreras hizo un llamado de atención en la plenaria a todos los congresistas y les recordó que su función es estar en el recinto y, de paso, habló del reglamento del Congreso donde se habla de la inasistencia.

Además, lanzó una pregunta a los integrantes del Partido Conservador. “Lo que resulta notorio es que el conservatismo en bancada decidió ausentarse. Es un tema del ministro del Interior, pero hay que preguntarles si todavía son bancada de gobierno porque los partidos de gobierno acompañan la agenda del Ejecutivo”, dijo Barreras.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que no hay problema alguno con el Partido Conservador y que lo ocurrido en esta sesión hace parte de la dinámica del Congreso. Además, indicó que la reforma no tiene problemas de tiempos para su trámite y que seguramente el lunes se terminará de votar.

“He hablado con los congresistas y no hay ningún tipo de gesto hostil, es parte de la dinámica normal. Vamos con los tiempos correctos y no hay problema. Estamos acelerando los trámites para no pasar problemas”.

El jefe de la cartera política explicó que se avanzó en la democratización interna de los partidos, en la posibilidad de que haya convocatoria para las convenciones internas y se adapten los reglamentos para los parámetros de la reforma.

Claves de la reforma política

- Los partidos solo podrán inscribir listas cerradas y bloqueadas con garantía de universalidad, alternancia y paridad de género e identidades diversas.

- Se establece el deber de implementar mecanismos de democratización interna en las colectividades, su incumplimiento acarreará sanciones al partido como la pérdida de la personería jurídica.

- La financiación de los partidos será prevalentemente estatal e irá directamente a los partidos, ya no a los candidatos, lo que elimina el conflicto de intereses que se presenta cuando la financiación es personal.

- Si un miembro de una corporación pública se presenta a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos seis meses antes de la inscripción. Y se garantiza que quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular deberán tener como mínimo una militancia de 6 meses dentro de la colectividad.

- Se autoriza, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.

- Para fortalecer la cultura ciudadana de participación en las decisiones políticas y electorales del país, se crea, durante dos períodos constitucionales consecutivos, el voto obligatorio y el deber del Estado de garantizar gratuidad en el servicio público de transporte para la jornada electoral.

- Congresistas podrán ir al Ejecutivo.