Suscribirse

Política

Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

Hernán Penagos Giraldo entregó detalles en el Congreso de Fenalco en Medellín.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 9:26 p. m.
Hernán Penagos Giraldo, registrador Nacional en el Congreso de Fenalco en Medellín.
Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional en el Congreso de Fenalco en Medellín. | Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Colombia alcanzó una cifra “sin precedentes” de personas que quieren llegar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

El dato fue entregado por Hernán Penagos Giraldo, el registrador nacional, en el Congreso de Fenalco en Plaza Mayor, en Medellín.

En su intervención, el registrador comenzó por asegurar que “la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, que no tiene superior funcional”.

“No puede estar sometida a injerencias gubernamentales, no hay democracia sin función electoral, ni hay función electoral sin un órgano electoral adecuado”, dijo el funcionario en medio de su presentación.

“Nuestro ejercicio viene mediado por unas garantías constitucionales”, añadió.

Contexto: Presidente de la Corte Suprema de Justicia: “La independencia de los jueces no es un privilegio, es una garantía de la sociedad”

También recordó que “son múltiples los factores que intervienen en cada uno de los momentos que dan cuenta del resultado electoral”.

Por ejemplo, dijo que están los 700 mil jurados de votación, de los cuales más del 60 por ciento provienen del sector privado, de las listas que los comerciantes presentan a la Registraduría, reconoció Penagos.

Para el registrador “los actores que participan del proceso electoral son los que respaldan los datos de la Registraduría después de las 4 de la tarde”, que es cuando se empiezan a recoger los datos de las votaciones en cada jornada electoral.

“Ninguna información que difunde la Registraduría puede ser diferente a los datos que ya se tienen físicos por parte de los jurados y las comisiones escrutadoras”, indicó.

En ese sentido, el Registrador opinó: “por eso defiendo mucho el voto manual, porque da la oportunidad, la certeza, de que cualquier información que se difunda en cuanto a unos resultados electorales están soportados en unos votos y unas actas electorales que en Colombia se conocen como E-14″.

Elecciones, votaciones, voto
La lista de candidatos es extensa. | Foto: DANIEL JARAMILLO

No obstante, el funcionario reconoció que el país tiene una dificultad frente a la participación de los votantes.

“La participación en Colombia es precaria, está por debajo de la media de Latinoamérica, aquellos países donde el voto no es obligatorio, por ejemplo México”, explicó.

“Menos de la mitad, el 48 por ciento del censo electoral, más de 41 millones de personas que son aptas para votar, eligieron el Congreso que legisla para todos los colombianos. En la primera vuelta presidencial, el 45 por ciento de la ciudadanía, del censo electoral, no participó y en segunda vuelta el 41 por ciento”, agregó.

En este momento, el registrador aprovechó para pedir ayuda a los comerciantes para promover la participación ciudadana en las elecciones.

Y dio un dato preocupante: “Entre más participación, más legítimos son los gobernantes; pero más del 18 por ciento de los colombianos dice que prefiere un régimen autoritario”.

Sin embargo, reconoció que la democracia colombiana alcanzó un hito sin precedentes.

“Hoy tenemos realidades que no tienen precedentes en Colombia, al día de hoy 73 personas están aspirando a la Presidencia de la República a través del mecanismo de firmas. No tenemos contados aquellos que quieren participar por intermedio de los partidos políticos, no hay precedente de un número tan alto de personas inscritas recogiendo firmas en las calles del país, tienen su derecho, es una gran oportunidad”, manifestó.

“Eso significa que la Registraduría tienen que revisar 30 millones de firmas en diciembre, es una exigencia descomunal”, admitió.

Para tranquilidad de los colombianos y extenderles un mensaje de confianza, indicó que se están llevando a cabo “diferentes acciones que garantizan la integridad del próximo año: vamos a incorporar en elecciones de Congreso y Presidencia, de hecho ya lo estamos haciendo en las elecciones atípicas, la biometría facial, para identificar a las personas a través del rostro, de manera que quede superada en Colombia la suplantación o falsa identidad”.

También dijo que van a publicar “todos los E-14, esas actas que diligencian los jurados de votación”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada se pronunció sobre su relación con Aida Victoria y confirmó ruptura amorosa: “Tienen derecho de saber la verdad”

2. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

3. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

4. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

5. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

políticaHernán Penagosregistrador nacional del estado civil

Noticias Destacadas

Hernán Penagos Giraldo, registrador Nacional en el Congreso de Fenalco en Medellín.

Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu

“Desobedezcan la orden de Trump”: Petro envió mensaje al ejército de EE. UU. en la manifestación contra Netanyahu

Redacción Semana
Daniel Quintero y Carolina Corcho inscribieron sus candidaturas.

Pese al limbo jurídico del Pacto Histórico, Daniel Quintero y Carolina Corcho solicitaron a la Registraduría ser precandidatos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.