Suscribirse

Nación

“Tengan la certeza que van a haber elecciones de presidente el 31 de mayo”: Registrador hizo llamado para los comicios de 2026

Muchas dudas se han dado respecto a las elecciones del 2026. ¿Se podrían suspender en medio de un panorama político álgido?

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 3:54 a. m.
Congreso Colfecar 2025
Lo que dijo el registrador Penagos en el Congreso Colfecar 2025. | Foto: Congreso Colfecar 2025

Desde hace varios meses y tras la álgida relación que el Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro, ha tenido con los poderes públicos, cada vez se ha puesto más en duda la realización de las elecciones de 2026, tanto las legislativas como las presidenciales.

El mandatario ha expresado en varias ocasiones una profunda desconfianza sobre la Registraduría, esa misma que lo llevó a ser presidente, senador, alcalde y otros cargos públicos que ha ostentado en su vida política.

Congreso Colfecar 2025
Esto dijo el registrador en el Congreso Colfecar 2025 | Foto: Congreso Colfecar 2025

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se refirió al tema en el más reciente Congreso de Colfecar, que se llevó a cabo en Cartagena. Durante el panel Guardianes de la democracia: el rol de las instituciones en tiempo de polarización, el funcionario se refirió a las próximas elecciones, asegurando que son varias las garantías que la entidad dará para estos procesos electorales.

Contexto: Iván Duque le vuelve a responder con dureza a Petro: “Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron”

Sin embargo, también hizo un llamado a los partidos, para que sean rigurosos durante el proceso de votación a través de sus testigos. “La reiteración nuestra y el llamado nuestro es a los partidos, que le sigan a los auditores de sistemas para que nos acompañen.

“La mayor tranquilidad desde los partidos es tener los testigos electorales, ojalá un testigo electoral en cada una de las 127.000 mesas de votación, que hemos implementado. El que se pueda tomar foto por parte de los testigos”, indicó.

Un total de 189.654 ecuatorianos residentes en España están habilitados para ejercer su derecho al voto
Falta poco menos de un año para nuevas elecciones en Colombia. | Foto: Consulado de Ecuador General en Barcelona

La democracia tiene dos desafíos para las elecciones del 2026

De otro lado, el registrador aseguró que hay dos desafíos que enfrenta actualmente la entidad de cara a las elecciones. El primero y más importante es el de la seguridad, pues en Colombia habrá 13.700 puestos de votación, en el exterior 246 puestos. En las ciudades y el sector urbano hay 6.000 puestos y en el sector rural hay 7.500 puestos de votación.

Contexto: La ‘jugadita’ de Petro para evadir decisión del Tribunal de Cundinamarca; de nuevo aparece la hoja de vida de Juan Carlos Florián

“La preocupación es volver a repetir lo que pasaba en el 2.000, que nos quemaban registradurías, que no podían funcionar los puestos de votación donde habían sido creados. Trasladar un puesto de votación a la cabecera implica que si nosotros duramos 6-8 horas llevando el material electoral, una persona no va a ir a votar a la cabecera. Tenemos que luchar porque esos 13.700 puestos funcionen”, indicó.

Por último, Penagos aseguró que la Registraduría está trabajando para garantizar los procesos electorales.

Congreso Colfecar 2025
Son varias las preocupaciones alrededor de las elecciones en 2026. | Foto: Congreso Colfecar 2025

“Tengan la certeza que van a haber elecciones de congreso el 8 de marzo y van a haber elecciones presidenciales el 31 de mayo y estamos trabajando para eso y sé que van a ser exitosas. Yo confío en este país, confío en su democracia”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reaparece exparticipante de ‘Yo me llamo’ que fue deportado; se reencontró con uno de los jurados

2. “Tengan la certeza que van a haber elecciones de presidente el 31 de mayo”: Registrador hizo llamado para los comicios de 2026

3. Deisy se despidió del ‘Desafío Siglo XXI’; Rata la besó frente a las cámaras y compartió duro mensaje

4. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al triunfazo de Once Caldas ante Independiente del Valle: “Es el único”

5. Trump anuncia que designará a Antifa como una “organización terrorista” en medio de las tensiones por el asesinato de Charlie Kirk

LEER MENOS

Noticias relacionadas

políticaregistrador nacional del estado civilHernán PenagosElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.