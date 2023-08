“Repetido”, “en el aire”: Gustavo Álvarez Gardeazábal evalúa a Galán, Lara, Robledo, Oviedo, Bolívar y a otros candidatos a la Alcaldía de Bogotá

El periodista, escritor y analista político Gustavo Álvarez Gardeazabal habló con SEMANA y no dejó títere con cabeza.

Se refirió al gobierno de Gustavo Petro y dijo que el presidente será el “gran perdedor” de las elecciones regionales de octubre de 2023 y que el expresidente Álvaro Uribe “está desaparecido entre las brumas”.

También se refirió a las elecciones a la Alcaldía de Bogotá. “Parece que se la estuvieran dejando ganar muy fácil a Juan Daniel Oviedo haciéndole críticas de costurero porque vive en Suba y no porque reside al pie del Palacio de Nariño. Las otras batallas adolecen de una falta de propuestas gancho”, dijo.

Reconoció “que todo el mundo creería que el mejor alcalde podría ser Jorge Enrique Robledo, pero él tiene el mismo inconveniente que ha tenido a lo largo de su carrera política: no engancha. En el caso de Gustavo Bolívar, a veces da risas o, de pronto, temor, porque sus observaciones no son las de un político que quiera conseguir votos sino las de un político que quiere asustar a determinada clase de votantes. Los otros candidatos no parecen aflorar fácilmente. Esto terminará siendo una pelea entre dos”.

Álvaro Uribe, Gustavo Álvarez Gardeazabal y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: SEMANA.

Afirmó que, como están las cosas, habrá segunda vuelta el 19 de noviembre. “La lógica matemática así lo indica, veo a Juan Daniel Oviedo y a Gustavo Bolívar”.

Dejó claro que Juan Daniel Oviedo “no me parece fenómeno político. Es un tipo que cada vez que coge un trabajo lo hace bien, no tiene un gancho muy fuerte, no tiene una experiencia política de barriada, pero su poder de convicción que demostró en el Dane le ha servido para, ahora como candidato, demostrar que es capaz para levantar votos”.

Posteriormente, SEMANA le preguntó por cada uno de los candidatos:

SEMANA: Tienen a Diego Molano compitiendo por la Alcaldía de Bogotá.

G.A.G.: ¿En verdad, es candidato?

SEMANA: ¿Cómo ve la aspiración de Jorge Robledo?

G.A.G.: Sería el mejor alcalde para Bogotá, tiene todo el conocimiento, claridad, entereza, sería el contrapeso ideal a Petro, pero él no es capaz de convencer con el gancho que se necesita en una contienda política.

JORGE ROBLEDO | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: Carlos Fernando Galán.

G.A.G.: Repetido.

Carlos fernando galán Excongresista y exconcejal | Foto: pilar mejía cifuentes-semana

SEMANA: Rodrigo Lara.

G.A.G.: En el aire.

RODRIGO LARA | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: Y el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía.

General (r) Jorge Luis Vargas. BOGOTA, MARZO 23 DE 2018 FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA | Foto: Leon Dario Pelaez

SEMANA: ¿El apoyo de Claudia López será clave para elegir su sucesor o que se haga a un lado?

G.A.G.: Más bien es un fardo a quien respalde.

SEMANA: Vamos al Valle, ¿ve a Dilian Francisca Toro como gobernadora o Tulio Gómez sorprenderá?

G.A.G.: Puede pasar cualquier cosa porque Dilian Francisca hace política a la antigua, ella no ha podido convencerse de que estas son las épocas de las plataformas, de la intercomunicación, ella hace política como la aprendió a hacer en Guacarí. Tulio es un verdadero ignorante en el manejo de la cosa pública, en el manejo de la política, pero con una gran cauda de seguidores del América.

SEMANA: ¿Usted por cuál de los dos votará?

G.A.G.: No, yo por Tulio no voy a votar porque bastante mal le quedaría al Valle del Cauca tener una organización de alguien que no tiene ni idea del manejo de la cosa pública.

SEMANA: ¿La derecha y la centroderecha recuperarán las grandes ciudades? Ejemplo: Medellín, Bogotá.