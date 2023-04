“Creo que a lo mejor Petro hasta suspende las elecciones de octubre”: Gustavo Álvarez Gardeazábal

El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal habló con SEMANA, sobre el curso del actual gobierno de Colombia, y aseguró que a los sectores populares “los van a seguir jodiendo, mientras ellos creen que los van a salvar”.

Cuando se le preguntó por al menos un ministro bueno, respondió: “No me vaya a decir que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que es estrambótico y vive diciendo pendejadas cada que puede. El menos malo es el que no existe, el que no han nombrado, el ministro de Cultura”.

Adicionalmente, fue cuestionado sobre si cree que pasarán las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, y advirtió: “Creo que a lo mejor hasta suspenden las elecciones de octubre, porque Petro no puede perder. Su soberbia no lo deja”.

Esto, según él, se debe a que “es un evento que convocarían para perder. ¿Cree que con este Gobierno dando traspiés van a ganar las elecciones de octubre? No las ganan”.

Posteriormente, habló sobre lo dicho por el registrador Alexander Vega, donde insistió en que hay amenazas para las elecciones de octubre en materia de seguridad, a lo que se preguntó: “¿No sería esa la disculpa para suspenderlas y ya están preparando el terreno?”.

“A Alexander Vega lo conozco en su larga actuación pública y siempre ha actuado igual. Usted no conoce cuál es el jefe de él. Nadie lo sabe y mire a dónde llegó”, agregó.

Vale la pena recordar que este jueves 20 de abril, se reunió la Comisión Nacional de Garantías Electorales para evaluar los planes que se implementarán para las elecciones del 29 de octubre, cuando los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes y otros cargos de elección popular.

Al encuentro asistieron delegados de todos los partidos políticos, funcionarios del Gobierno Petro, integrantes de las Fuerzas Militares, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y el registrador Alexander Vega.

El encuentro se da después de que los gobernadores del país alertaran sobre la situación de orden público porque hay varias regiones del país que están en riesgo por cuenta de la operación de grupos ilegales.

En ese sentido, el registrador Vega aseguró que los mapas de riesgo electoral se terminaron y que con base en ellos se trabajará para garantizar la seguridad en las elecciones.

“Hay 90 municipios en riesgo, aspiramos que en 20 días tengamos el número real porque la cifra podría cambiar. Chocó, Norte de Santander y Meta son algunos de los departamentos donde más riesgo existe, pero estamos buscando evitar que se traslade algún puesto de votación”, dijo el registrador.

Aunque el registrador indicó que se harán todos los esfuerzos para garantizar la seguridad en los comicios, hay una preocupación por la posible financiación de dineros del narcotráfico que puedan permear la campaña.

“Hay una denuncia de financiación del narcotráfico y el Gobierno deberá garantizar que esos dineros no entrarán a las campañas. El comandante del Ejército anunció que las Fuerzas Militares están por todo el país para evitar que esa financiación llegue al certamen electoral”.

Agregó: “Hay evidencias de que grupos armados quieren afectar el certamen, no solo con violencia sino con costreñimiento al elector. Eso no puede pasar y todos los colombianos deben elegir tranquilamente”.

Sin embargo, se esperará la llegada del nuevo director de la Policía para terminar de elaborar los planes que se ejecutarán en las regiones. “La operación coordinada y armónica entre las Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía para poder llevar no solo los puestos de votación, las mesas, sino la garantía a los candidatos y ciudadanos. Por eso, el Plan Democracia y el Plan Ayacucho deben estar funcionando en el día de las elecciones y durante todos estos meses para evitar que se altere el orden público en Colombia. En 2022 no hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación ni aplazar ninguna elección en ningún municipio. Aspiramos que, como en 2022, se mantengan las mismas elecciones tranquilas y con garantías”.