Los congresistas de los que dependerá el futuro de la reforma de salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes

Las cuentas están claras de quiénes respaldarán y quiénes quieren hundir el proyecto. Por eso la gran duda es sobre los que aún no tienen una posición clara y pueden inclinar la balanza.

Esta semana volverá a discutirse la reforma de salud de la ministra Carolina Corcho en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El presidente de esa corporación, Agmeth Escaf, citó para que el debate arranque a las 9 a. m. de este próximo martes. Los congresistas volverán a exponer sus argumentos y se sabrá si la reforma pasa su segundo debate en la plenaria.

De lado y lado las cuentas parecen estar claras. Los cercanos al petrismo han defendido la reforma, mientras que la oposición ha insistido en que votarán negativamente. La gran duda está en mano de los congresistas que aseguran que se necesita una reforma de salud, pero que siguen teniendo reparos sobre la iniciativa del Gobierno. Se trata de un pulso con las tesis de la ministra de Salud Carolina Corcho ya que la funcionaria no ha querido ceder.

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se ha desarrollado el debate de la reforma de salud. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Los congresistas que siguen poniendo esas ‘líneas rojas’ dicen que aprobarán el proyecto solo si se hacen los cambios que solicitan en sus bancadas. En esa posición están el Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal.

Una de las grandes dudas es qué decisión tomarán los congresistas de esas bancadas una vez llegue el momento de votar. Y en últimas, en sus manos está la posibilidad de que pase o no la reforma.

Los presidentes de las tres colectividades han sentado su posición y han sido claros en que no hay ventana para que los congresistas no acaten sus decisiones.

El Partido Conservador cuenta con dos congresistas en la Comisión Séptima de Cámara. Uno de ellos es el representante Gerardo Yepes, ponente de la iniciativa y quien firmó el documento que generó polémica antes de la Semana Santa. Yepes ha defendido esa decisión y argumentó que era para que siguiera el debate. Desde el Pacto Histórico han dicho que consideran que pueden tenerlo de su lado, pero en el partido la posición ha sido clara: si no se hacen los ajustes, no la respaldarán.

El otro integrante del Partido Conservador es el representante Alexánder Quevedo quien ha resaltado la posición de la bancada. “Quiero reconocer aquí, como parte del Partido Conservador, que no nos hemos ido a la orilla, que no nos hemos ido al extremo para decir no a la reforma, sino que en consecuencia a nuestros principios, hemos dicho, revisemos este proyecto de ley, sumemos esfuerzos y pensemos en construir sobre lo construido”, aseguró. Sin embargo, Quevedo exaltó que Yepes haya firmado la ponencia.

Gerardo Reyes, representante a la Cámara por el Partido Conservador. - Foto: Foto de @GerardoYepes_

En el caso del Partido de la U, la bancada cuenta con la curul de Camilo Esteban Ávila, quien también estuvo en el ojo del huracán por firmar la polémica ponencia. A diferencia de Yepes, Ávila ha sido más tímido en explicar por qué la acompañó y, en cambio, estuvo la ministra Corcho en Arauca. Además, generó polémica cuando se conoció que la Contraloría le abrió un proceso disciplinario en en 2020 por una supuesta responsabilidad fiscal en un contrato entre la EPS indígena Mallamas y la aerolínea de pasajeros y carga Aerovías Regionales del Oriente S.A.S. (Aro), de la cual el congresista era en ese momento el representante legal.

Camilo Ávila, representante del Partido de la U. Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

El otro congresista de la bancada es el representante Víctor Manuel Salcedo, que en varias ocasiones ha cuestionado el papel de la ministra Corcho y la reforma. Salcedo ha insistido en que si no se hacen los cambios votará negativo y que junto a la bancada continúan revisando el proyecto a ver si se están realizando los ajustes solicitados.

En el caso del Partido Liberal, ha sido la colectividad que menos ha cedido frente a las presiones del Gobierno. El expresidente César Gaviria ha sido claro en decir que si no se hacen los ajustes solicitados, su bancada votará negativamente.

“Si no cambia de actitud sobre lo que hemos hecho, creo que no va a haber reforma a la salud, así de simple”, aseguró líder del Partido Liberal en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, haciendo referencia al presidente Gustavo Petro.

En la Comisión Séptima hay cuatro congresistas de la colectividad. Hugo Archila, que hace parte de la mesa directiva, Héctor Chaparro, Germán Rozo y María Eugenia Lopera. Según los lineamientos del partido, los cuatro acompañarán la ponencia alternativa que expondrá Rozo el próximo martes y que refleja el pensar de los liberales. El expresidente Gaviria se reunió con los cuatro en los últimos días y confía en que representen los ideales que ha remarcado.

La decisión de si pasa o no el proyecto está en manos de estos ocho congresistas de La U, Conservador y el Partido Liberal. Como han reconocido desde el mismo Pacto Histórico en estos días, no se quedarán quietos y buscarán a como dé lugar que puedan convencer a algunos parlamentarios de estas bancadas para obtener las mayorías. Hoy cuentan con 9 votos: Los cuatro del Pacto Histórico de Agmeth Escaf, María Fernanda Carrascal, Alexandra Vásquez y Alfredo Mondragón, este último, ponente del proyecto y quien lo lidera en la comisión.

El Gobierno espera sacar adelante la reforma. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Así como los de Alianza Verde, que está representada por Juan Camilo Londoño y Martha Alfonso, también ponente con Mondragón. Además del voto de Germán Gómez de los Comunes y las curules de paz de Juan Carlos Vargas y Karen López.

Mientras tanto, en contra están los cuatro congresistas que respaldarán la proposición de archivo. Por Centro Democrático los representantes Andrés Forero y Juan Felipe Corzo, y de Cambio Radical Jairo Humberto Cristo y Betsy Pérez.

Escaf, presidente de la comisión, le dijo a SEMANA que espera que el debate pueda quedar resuelto en esta semana entrante. “Espero que en esta semana, en dos debates, máximo tres, logremos sacar el proyecto”, aseguró el congresista del Pacto Histórico.