Suscribirse

Política

Secuestros de miembros de la Fuerza Pública habrían aumentado en el Gobierno de Gustavo Petro, denuncia representante

Además, dijo que durante el actual mandato más de 30.000 uniformados han sido retirados.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 10:33 p. m.
Los militares fueron secuestrados en dos momentos y a causa de supuestas motivaciones comunitarias. Inteligencia ya tiene documentado el paso a paso de cómo delinquen quienes estuvieron detrás de estos hechos.
Militares han sido secuestrados en zonas de conflicto en el país. | Foto: Suministradas a SEMANA

El representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, denunció que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro habrían incrementado los secuestros a miembros de la Fuerza Pública.

“Del 7 de agosto de 2022 a la fecha son 260 miembros de la Fuerza Pública colombiana que han sido secuestrados, los más afectados, el Ejército y la Policía Nacional”, aseguró Cadavid.

El congresista del Centro Democrático reclamó que esto no debería seguir sucediendo pues estos secuestros, en ocasiones mal llamados “retenciones”, también afectan a las comunidades que están siendo instrumentalizadas por parte de los grupos armados criminales.

“El secuestro de miembros de la Fuerza Pública es inaceptable y tenemos que preparar un Congreso en el 2026 y un Gobierno del 2026 que proteja la seguridad”, agregó.

Contexto: Presidente Petro se pronuncia tras el secuestro de 45 militares en Cauca

Cadavid también alertó que durante los últimos tres años se ha registrado el retiro de más de 30.000 miembros de la Fuerza Pública.

El representante dijo que, además de esos hechos, se han registrado asonadas y otros delitos con los que intimidan a los miembros del Ejército y la Policía.

Hernán Cadavid
El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, hizo la denuncia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Ya saben que la Fuerza Pública no responde con fuego ni con violencia ni con fuerza una actitud de estas y terminan disuadiendo o espantando, sacando de las áreas de esos cultivos a los grupos de la Fuerza Pública y por esa vía terminan protegiendo el combustible del narcotráfico que son esos cultivos”, señaló Cadavid.

El congresista recordó otros hechos que han ocurrido durante el actual Gobierno, como lo fue la muerte de 13 policías en Amalfi, Antioquia, quienes fueron atacados cuando realizaban una erradicación manual de cultivos ilícitos, por lo que Cadavid cuestionó este método porque expone a los uniformados.

YouTube video player

Más allá de eso, el representante sembró dudas por la falta de apoyo que ha habido por parte de las instituciones en casos como este en el que se demoraron bastante tiempo en reaccionar.

“¿Qué está pasando en materia de capacidad operacional, qué está sucediendo en materia de inteligencia, que está sucediendo con la contrainteligencia, son todos esos factores que nosotros hemos alegado en gran medida", cuestionó.

Por ese caso Cadavid insistió en la idea de fumigar con glifosato para reducir la presencia de miembros de la Fuerza Pública en el territorio pues, según dijo, hoy habría mayor tecnología para llevar a cabo esos procesos reduciendo riesgos para los soldados y policías.

Contexto: Secuestran a 72 soldados en El Tambo, Cauca, en medio de operaciones militares

Sobre esa idea, y ante una posible descertificación por parte de Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Corte Constitucional abrir la puerta nuevamente a las fumigaciones aéreas con glifosato, una idea que en el pasado criticaba.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cae responsable de ataque con explosivos a helicóptero de la Policía donde fueron asesinados 13 uniformados

2. El misterioso mensaje que Charlie Kirk compartió días antes de su muerte, ¿lo presentía?

3. Iban tras millonario botín en Itagüí y la Policía les salió adelante: un ladrón fue dado de baja y otro gravemente herido

4. Millonarios confirmó última noticia sobre Leonardo Castro: es oficial en Liga BetPlay

5. FIFA oficializó segundo lugar de Luis Díaz en eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroFuerza públicasecuestrosPaz total

Noticias Destacadas

Gustavo Petro Carlos Camargo,

“No lo tiene en la cabeza”: dura crítica de Petro a Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Redacción Semana
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el asesinato del activista Charlie Kirk: “La seguridad efectiva siempre debe prevalecer”

Redacción Semana
Rueda de prensa de la Ley de financiamiento con el ministro de hacienda, Germán Ávila, los viceministros Carlos Betancourt y Leonardo Pazos y la Dir. de Presupuesto, Martha Hernández.

¿Se destraba el presupuesto para 2026? Congresista señala que MinHacienda está abierto a reducir el monto

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.