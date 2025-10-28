“Serán por siempre parias”: Gustavo Petro estalló por cadena de bombardeos de EE. UU. en el Pacífico

Un fuerte mensaje publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de enterarse de los tres bombardeos que realizó Estados Unidos en el Pacífico, en los operativos que ha desplegado contra el narcotráfico.

El mandatario colombiano, quien adelanta una agenda internacional en Arabia Saudita, se pronunció por ese hecho que generó impacto en la región de América Latina.

En un mensaje en su cuenta personal de X, el jefe de Estado dijo que los recientes bombardeos son una muestra del uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Son asesinados. Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza, las bajas se convierten en asesinatos”, dijo Petro.

Son asesinados. Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No sé puede hacer uso desproporcionado de la fuerza, las bajas se convierten en asesinatos.



Si América Latina y el Caribe no se usan contra la arbitrariedad en el Caribe y las tierras de Bolívar, serán… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

Avanzó en el mensaje: “Si América Latina y el Caribe no se usan contra la arbitrariedad en el Caribe y las tierras de Bolívar, serán por siempre parias”.

La postura del mandatario colombiano se dio luego de que Estados Unidos confirmara que se ejecutaron tres bombardeos en el Pacífico, acción militar que dejó como saldo 14 personas muertas.

Donald Trump y submarino bombardeado. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: @realDonaldTrump

El resultado de la operación lo dio a conocer el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien en su cuenta de X anotó: “Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

“Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, recalcó el alto funcionario de la administración del presidente Trump.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025