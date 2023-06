Sofía Petro salió en defensa de Laura Sarabia: “Ella no ordenó esa interceptación”

Minutos después de que el presidente Gustavo Petro oficializara el retiro del cargo de su jefe de gabinete, Laura Sarabia, las hijas del Jefe de Estado salieron en defensa de la joven exfuncionaria quien se convirtió en una de las mujeres más cercanas al mandatario.

Sofía Petro, fue una de las más vehementes a la hora de defender a Sarabia. “Ella no es quien ordenó esa interceptación. Quienes sí han dado ese tipo de órdenes se estarán riendo”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Petro, una de las hijas menores del presidente, no entregó detalles de quién cree que podría estar detrás de las interceptaciones, pero al menos, descartó que sea la exjefe de gabinete.

. - Foto: SEMANA

Y a renglón seguido, la hija del mandatario expresó: “Poco me gusta comentar por principio de prudencia. Pero hoy afirmo que confío en la rectitud y decencia de Laura Sarabia. Sí, un escenario de violación del Derecho Internacional Humanitario como este es inaceptable, se debe hallar a los responsables”.

Además de Sofia, Andrea Petro, una de las hijas mayores del presidente, se sumó a las voces de la familia presidencial que respalda a Sarabia.

“Gracias a ti”, le escribió en Twitter cuando la exfuncionaria se despidió del gobierno y agradeció al presidente la oportunidad de convertirse en una de las jóvenes más cercanas a él.

Gustavo Petro y su hija, Andrea Petro. - Foto: SEMANA

En medio de la ceremonia de ascenso a subtenientes del Curso General Jorge Duarte Blum, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo que salpica a Laura Sarabia, su ahora exjefa de gabinete. El mandatario la defendió y aseguró que fue temor de una mujer “recién parida”.

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo de mi gestión cotidiana. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra”, expresó el presidente en su intervención.

Laura Sarabia salió del gobierno de Gustavo Petro y quedó en manos de la Fiscalía que la investiga por las "chuzadas". - Foto: Fiscalía, SEMANA

De acuerdo con el mandatario, la funcionaria reaccionó “dentro de la ley” al haber sometido a su exniñera al polígrafo y emprender una persecución en contra de ella y su familia.

“Que se usó el polígrafo, que yo no he podido, ni saber dónde queda, del Palacio de Nariño. Que no compramos nosotros, se usa desde el primer gobierno de Santos, hasta donde tengo entendido. Bajo unas normas y protocolos que ha expedido, incluso, una sentencia de la Corte Constitucional, y sobre todo la Superintendencia de Seguridad Privada de gobiernos pasados”, agregó.

El presidente continuó la defensa a Sarabia argumentando que esa práctica se utiliza en el sector privado y en “algunas entidades públicas”.

“Se emplean bajo unos criterios, uno de los cuales, el fundamental, es que ahí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su libertad plena. Sin su decisión compartida, autorizada por la persona. Y eso es lo único que pasó ante una sospecha. No son procesos judiciales, como falsamente se afirmó en la prensa. Se les llama, según la sentencia y los protocolos, procesos de confianza”, indicó.

De acuerdo con Petro, este protocolo se acciona cuando están en “alto grado de vulnerabilidad” y que en este caso es alguien que hace parte del Comité de Seguridad Nacional.

Frente al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, Petro guardó prudencia.