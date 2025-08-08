Tomás Uribe acusó a Iván Cepeda de estar “obsesionado” con eliminar a la oposición

Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reaccionó a las acciones legales anunciadas por el senador Iván Cepeda en contra de él y de su hermano, Jerónimo.

El congresista del Pacto Histórico informó que tomará acciones legales contra los hijos del exmandatario debido a las declaraciones que estos han hecho en las que lo califican como el supuesto heredero de las Farc.

Uribe Moreno señaló al congresista de tener una “obsesión” con consolidar un proyecto de corte socialista en Colombia y le recordó que la permanencia del sector de oposición es determinante para la democracia del país.

“Están obsesionados con eliminar a la oposición y consolidar su proyecto narcosocialista. Sin oposición, no hay democracia. Sin democracia, no hay libertad”, consideró el hijo del exjefe de Estado colombiano.

Cepeda acusó a Jerónimo y a Tomás de haber emprendido una “campaña” en su contra marcada por “calumnias”, por lo que prometió que empezará su defensa de los señalamientos que le han hecho.

De hecho, durante el fin de semana, justo un día después de que se confirmara la condena contra el expresidente, el senador les dijo que está abierto a encontrarse con ellos en los tribunales.

“No se aprende de las lecciones del pasado. Pues bien: entonces responderé como es debido. Anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar, ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde", opinó Cepeda.

El congresista cuestionó que la familia Uribe Moreno esté denunciando el caso del expresidente ante instancias internacionales, a través de reuniones con actores clave de la administración estadounidense. Sin embargo, los hijos del expresidente advirtieron que se estaría buscando silenciar a la oposición.

“Las Farc ahora están extendiendo la guerra legal a mi hermano Jerónimo y a mí. Como mencioné durante nuestras conversaciones, las Farc no se detendrán hasta silenciar a la oposición y consolidar un régimen narcosocialista binacional entre Venezuela y Colombia”, comentó Uribe Moreno.

El hijo del expresidente replicó ese mensaje ante congresistas estadounidenses como Rick Scott, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Él y su hermano, Jerónimo, promovieron las marchas en defensa de su padre que se realizaron este jueves 7 de agosto.