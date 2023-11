“Una mujer joven y progresista no tiene derecho a expresarse”: jefe de prensa de Petro sobre queja en su contra por participación en política

Fonseca, por medio de su cuenta personal de X, ante Twitter, defendió las posturas que ha expresado en redes sociales, indicando en su defensa, que compartir información no es una falta.

Además, en el mensaje que publicó en sus redes sociales, cuestionó que “una joven y progresista no tiene derecho a expresarse”.

“¿Desde cuándo difundir información periodística es una falta? Para algunos una mujer joven y progresista no tiene derecho a expresarse. No señores, compartir información no es una falta”, trinó Fonseca.