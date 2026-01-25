Política

Vicky Dávila confronta a Juan Daniel Oviedo: “No podemos acabar con la fuerza legítima del Estado”

Los dos aspirantes participaron en un debate realizado este domingo 25 de enero.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 3:33 a. m.
Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo.
Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana

En medio del debate entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, que se llevó a cabo este domingo 25 de enero, la aspirante Vicky Dávila confrontó a Juan Daniel Oviedo en relación con la seguridad y cómo garantizarla en el país.

Dávila afirmó que en el gobierno del presidente Gustavo Petro hay un deterioro de las cifras de seguridad y cuestionó a Oviedo al respecto.

“Yo creo que a Petro no lo podemos sacar en limpio. Claro que se deterioró la seguridad en manos de este gobierno. Teníamos problemas, pero se agravaron. Yo quiero que me diga, Juan Daniel, si no es con autoridad, si no es con fuerza legítima del estado, ¿entonces cómo va a recuperar la seguridad?”, dijo la aspirante del Movimiento Valientes.

Así respondieron los candidatos de la Gran Consulta sobre a quién apoyarían en una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

En respuesta, el exdirector del Dane aseguró que no cree en el “facilismo del plomo y de las cárceles” y que la seguridad “también tiene implicaciones sociales y económicas que hay que abordar en equipo”.

“Yo creo que los facilismos del plomo, las cárceles y las recompensas nos están volviendo sordos alrededor de lo que verdaderamente quiere la gente en cuanto a seguridad. Por eso, necesitamos más inteligencia, estrategia y sobre todo escuchar qué es lo que verdaderamente necesita la gente para sentirse más tranquila en el país. Eso requiere entender que la seguridad también tiene implicaciones sociales y económicas que debemos abordar con un gran equipo de trabajo”, dijo.

Debate
El debate se alargó por más de tres horas en las que los candidatos describieron sus propuestas. Foto: Captura YouTube El Tiempo
Gran Consulta por Colombia: los nueve candidatos se enfrentan a su primer debate en vivo. Así responden

Dávila replicó nuevamente a Oviedo y subrayó: “No podemos acabar con la fuerza legítima del Estado ni con la autoridad”.

