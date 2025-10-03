Suscribirse

Vicky Dávila encaró a Gustavo Petro: “Aquí lo espero para que me encarcele; no le tengo miedo… perro que ladra no muerde”

La candidata habló en Caracol Radio. “Estoy esperando la denuncia por sedición del sedicioso”, le dijo al presidente.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 11:42 a. m.
.
La candidata Vicky Dávila le respondió al presidente Gustavo Petro. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Vicky Dávila le respondió fuertemente al presidente Gustavo Petro. Lo hizo en una entrevista en Caracol Radio, en el programa 6:00 AM, dirigido por el periodista Gustavo Gómez.

En ese espacio, la candidata presidencial explicó su salida en Sabaneta, Antioquia, con megáfono en mano: “Estoy haciendo exactamente lo que hizo él. Yo no estoy haciendo nada por fuera de la ley. Los abogados me dicen que, para uno cometer sedición, tiene que estar armado. Yo estaba armada con un megáfono en la plaza de Sabaneta”.

“Yo no le tengo miedo. Perro que ladra no muerde. Aquí lo espero para que me encarcele... El presidente es el que nos tiene jodidos. Petro es una amenaza para Colombia y sus herederos también. No tenemos por qué quedarnos callados”, sostuvo.

La candidata había dado un golpe de opinión cuando el 1.º de octubre, en su visita a Sabaneta, había hecho algo similar a la polémica intervención de Petro en Nueva York, que ocasionó la decisión del Departamento de Estado de retirarle la visa.

Contexto: “Militares y policías, no obedezcan a Petro”: Vicky Dávila, con megáfono en mano, hizo este llamado desde Sabaneta

El primer mandatario había dicho en las calles de la Gran Manzana: “Esta (la fuerza global) tiene que ser mayor que la de Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten sus fusiles contra la humanidad”.

Vicky, por su parte, envió en esa gira por Antioquia este mensaje a los soldados y policías de Colombia: “(Nicolás) Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN. Es el dueño del negocio de la cocaína. A nuestros soldados y policías, no obedezcan esa orden a Petro. No obedezcan a Petro. Obedezcan la Constitución”.

Vicky Dávila en Sabaneta, Antioquia.
"A nuestros soldados y policías, no obedezcan esa orden a Petro. No obedezcan a Petro. Obedezcan la Constitución”: Dávila. | Foto: Movimiento Valientes.

La candidata, en su diálogo con Caracol Radio, aseguró: “Petro es una vergüenza, es una vulgaridad de gobernante. Hay que hablar de Petro sin tapujos para que la gente lo conozca”.

El primer mandatario dijo este jueves: “Y me cogen mis frases y me sepultan (…) En Nueva York dije: ‘ningún soldado de ningún ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consista en cometer un crimen contra la humanidad’. Eso fue lo que dije”, agregó.

“Nicolás Maduro tiene las narices en Colombia”

En su entrevista en Caracol Radio, Dávila advirtió sobre las consecuencias que puede tener la alianza de Nicolás Maduro con Gustavo Petro en términos militares, un tema que ha generado preocupación en el país.

El presidente, según ella, lo que está haciendo es enviar a los militares a trabajar con el Cartel de los Soles, dado que está demostrado que las fuerzas militares de ese país están compenetradas con ese grupo, declarado como terrorista por las Naciones Unidas.

“No podemos permitir que nuestros policías y los militares vayan allá para defender el narcotráfico”, aseguró. “Petro les está dando una orden que no les corresponde”, agregó.

Contexto: Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

“Nosotros tenemos aquí metido a Maduro... él tiene las narices en Colombia”, enfatizó.

Nicolás Maduro rueda prensa 15 septiembre 2025
Nuestros policías y militares no pueden obedecer su orden de ir a ‘trabajar’ conjuntamente con el Cártel de los Soles liderado por Maduro. Respete a nuestras Fuerzas Armadas”, dijo Vicky Dávila. | Foto: AP

En un trino, la candidata le respondió al presidente: “Nuestros policías y militares no pueden obedecer su orden de ir a ‘trabajar’ conjuntamente con el Cartel de los Soles liderado por Maduro. Respete a nuestras Fuerzas Armadas”.

Dávila también aseguró que las amenazas de Gustavo Petro lo ponen al nivel de Nicolás Maduro, quien tiene como estrategia encarcelar a los opositores.

