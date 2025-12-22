Yuri Buenaventura le reclama en vivo al presidente Petro, antes de llegar a la Feria de Manizales 2026: “un momentico, eso no es así”

El cantante colombiano Yuri Buenaventura habló de su participación en la Feria de Manizales 2026. Según dijo, la Alcaldía de Manizales lo invitó a cantar junto a la Orquesta Sinfónica de Caldas, el próximo 6 de enero de 2026, en el marco de los concierto de dichas fiestas.

De acuerdo con Yuri Buenaventura, el concierto será gratuito, en la Plaza de Bolívar, y constituirá la oportunidad de demostrar que diversos ritmos se pueden unir.

Buenaventura aseguró que él es un compositor del Pacífico con mezcla de lírica europea. “Soy autor compositor del Pacífico, soy un negro del Pacífico, pero soy lírico de Europa, empezando por el idioma”, explicó el artista, radicado hace décadas en París (Francia) y muy reconocido en Colombia por sus interpretaciones.

Y fue en el marco de esa unión con la Sinfónica de Caldas que Yuri Buenaventura criticó en vivo, en plena entrevista con la emisora Blu Radio, al presidente Gustavo Petro.

El cantante colombiano Yuri Buenaventura durante un evento cultural en el Teatro Colón, de Bogotá, el 23 de enero de 2017 Foto: AFP

“En estos días yo escuché a una persona decir que a él no lo querían porque los blancos de Cali no lo querían. Eso es un llamado hacia atrás”, dijo Yuri Buenaventura.

Al preguntarle si se refería directamente al presidente, Gustavo Petro, quien en reiteradas oportunidades ha dicho que en Cali no lo quieren, Yuri Buenaventura respondió que sí. “Me tiene sorprendido el presidente Petro, él me ha sorprendido en varias ocasiones y no es que esté contra su gobierno. Digo lo que yo escucho, lo escuché de su boca, yo no me estoy inventando nada”.

En septiembre pasado, estando en Cali, el presidente Petro dijo que hay “blanquitos que no quieren a Petro. ¿Por qué? Ah, porque soy café con leche”. Estas palabras surgieron tras un desacuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a quien criticó por no agradecerle directamente el envío de vehículos blindados del Ejército a la ciudad.

“En el club no entra Petro, en el barrio no entra Petro”, agregó en aquel momento el presidente, al decir que se ha pretendido desaparecer “borrar como si este gobierno no existiera”.

Yuri Buenaventura también recordó cuando el presidente, Gustavo Petro, dijo que ningún negro le iba a decir qué tenía que hacer. “A mí, nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales”, apuntó Petro en julio pasado, al humillar en vivo a Carlos Rosero, entonces ministro de la Igualdad.

Petro se estaba refiriendo a Juan Carlos Florián, reconocido actor de contenido para adultos y quien, en su momento, fue nombrado viceministro de las Diversidades.

De hecho, el jefe de Estado también sorprendió al asegurar que sostuvo una reunión con él durante su viaje a París, Francia, el cual es recordado porque el excanciller Álvaro Leyva afirmó que Petro se perdió durante varios días en la llamada ‘capital del amor’.

“Le prometí a Florián que iba a ser viceministro y ustedes lo están echando, pese a que es un dirigente que lucha por la igualdad humana en el mundo y que es perseguido”, agregó.

Sobre esta intervención también opinó Yuri Buenaventura: “Cuando él le dice al ministro de Equidad en su momento, Carlos Rosero, que a mí ningún negro me va a decir que es lo que tengo que hacer, son maneras de hablarle a la gente de épocas de la colonia. No, un momentico, eso no es así porque hay un respaldo y una confianza que las comunidades negras le pusieron a él”.

Buenaventura también le reclamó por referirse a algunas personas como “blanquitos” y le dijo: “Señor. Tenemos una ciudad en llamas, tratando de sostener, de mantener unidad, de caminar hacia la luz. Eso es muy delicado”.

Finalmente, el cantante colombiano insistió en que fusionar sus ritmos con los de la Sinfónica de Caldas, en enero de 2026, en el marco de la Feria de Manizales, es la demostración de “una Colombia posible. No podemos caminar sendas de odio, vamos a empezar a vernos muy mal los unos a los otros y eso no puede ser”.

La Feria de Manizales 2026, en su edición número 69, tendrá lugar entre el 3 y 11 de enero del siguiente año.