Cardiopatías: Conozca el innovador dispositivo para tratar pacientes con insuficiencia tricuspídea en Colombia

Un caso de éxito

“Antes del procedimiento, me ahogaba con frecuencia, no podía respirar y era intermitente esa sensación, por eso no le puse mucha atención. También sentía cansancio, lo que impedía que pudiera desempeñarme bien en mi día a día. Pero, el punto clave fue un día en el que definitivamente no pude respirar. Entonces, después de varios procesos médicos pasé a la Clínica Shaio y ahí empezaron los varios exámenes y descubrieron qué condición tenía”, indicó la señora Vera.

“Al siguiente día del procedimiento, salí de la clínica perfecta, sentí un cambio inmediato. Desde entonces, me he sentido muy bien y he hecho mi vida normal, incluyendo mis actividades de voluntariado. No he tenido ningún problema, no me he vuelto a ahogar, ya he viajado a tierra caliente, que es algo que no podía hacer antes en avión. Y también voy periódicamente a mis controles y todo se mantiene muy bien para mí”, agregó la paciente.