¿Cómo saber si se tiene una úlcera en el estómago?

Las úlceras estomacales aparecen cuando se reduce la capa gruesa de mucosa que protege el estómago de los jugos digestivos. Esto permite que los ácidos gástricos se coman los tejidos que recubren este órgano, lo que provoca una úlcera, explica la citada fuente. Los expertos aseguran que normalmente estas afecciones se curan, pero pueden agravarse si no reciben el tratamiento adecuado.

Síntomas de las úlceras de estómago

Qué causa el desarrollo de esta afección

Información del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados Unidos indica que las causas más comunes de úlceras en el estómago son la infección por Helicobacter pylori (H. pylori) y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).