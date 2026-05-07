Distensión abdominal y estreñimiento aumentan entre los colombianos, advierten expertos

El aumento de las molestias digestivas, la distensión abdominal y el estreñimiento funcional continúa generando preocupación en Colombia. De acuerdo con cifras de la Asociación de Gastroenterología, el 53 % de los adultos en el país ha experimentado distensión abdominal alguna vez y más del 80 % ha presentado problemas digestivos en algún momento de su vida.

Especialistas señalan que estos síntomas pueden estar relacionados con alteraciones en la microbiota intestinal, condición que influye en el bienestar general y en diferentes procesos metabólicos del organismo.

Ante este panorama, la nutrición funcional ha comenzado a ganar espacio como alternativa para acompañar la regulación intestinal. Eliana Valencia, fundadora de Fibribion, explicó que esta propuesta surgió con el propósito de ofrecer una opción basada en procesos fisiológicos del cuerpo y no en mecanismos invasivos.

“La efectividad de Fibribion se debe a que su componente principal es Fiberso—2, una maltodextrina (fibra) resistente a la digestión, que cuenta con más de 30 años de investigación clínica y estudios que avalan sus beneficios. El diferencial técnico de esta fibra es su comportamiento dentro del cuerpo, pues al no ser digerida en el intestino delgado, llega intacta al colon. Una vez en el colon, se somete a un proceso de fermentación lenta y controlada por parte de la microflora; lo cual produce ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato y el acetato, que son esenciales para mantener la barrera intestinal saludable y reducir la inflamación”, afirmó Valencia.

Fibribion Foto: Fibribion / API

Según los estudios citados, esta fibra logra llegar al colon sin ser digerida en gran proporción, donde actúa como prebiótico de fermentación lenta. Las investigaciones también han señalado efectos relacionados con la mejora en la frecuencia de evacuaciones, el aumento del volumen fecal y la regulación de la respuesta de glucosa e insulina después de las comidas.

“Fibribion es una solución beneficiosa especialmente para adultos con digestión lenta, inflamación abdominal o sensibilidad intestinal. También es una herramienta útil para pacientes en procesos postoperatorios o bariátricos que requieren una regulación suave del tránsito”, agregó Valencia.