Este síntoma que se presenta en el día podría indicar que se sufre de hipertensión

La hipertensión normalmente no presenta síntomas. | Foto: Getty Images

Enfermedad silenciosa

La mayoría de personas que padecen esta enfermedad no lo sabe, pues normalmente no evidencia síntomas o signos de alerta. Por esta razón es muy importante medir la tensión arterial de forma periódica con el fin de evitar complicaciones posteriores.

Síntomas

Si bien en general cuando una persona que padece de presión arterial alta no evidencia síntomas, hay algunas señales que pueden presentarse en el día y que indicarían que algo no está bien y que la tensión no está en valores normales. Estas son las más importantes: