Esto es lo que siente una persona cuando sufre de parásitos intestinales

A menudo se escucha sobre el riesgo latente de que aparezcan parásitos en los intestinos, sin embargo, no todas las personas tienen claro por qué puede surgir dicha situación o cómo identificarla.

La enciclopedia médica Medline Plus reseña que esta infección es causada por el nemátodo Trichuris trichiura . Además, menciona que, por lo general, afecta principalmente a los niños.

¿Cuáles son los síntomas?

En algunos casos, las personas pueden presentar una infección parasitaria en sus intestinos y no evidencian síntomas, de manera que su diagnóstico puede tardar. No obstante, hay escenarios en que destacan algunos signos particulares, sobre todo, en niños.

Infección por oxiuro

Por su parte, Medline Plus agrega que la infección por oxiuro es más común en niños y muchas personas no tienen síntomas. No obstante, indica que algunas sienten picazón alrededor del ano o de la vagina.