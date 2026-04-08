Estudios evidencian efectos de los posbióticos en la reducción de grasa abdominal y control metabólico

El aumento de enfermedades digestivas y metabólicas, como la diabetes y la obesidad, que afectan a más de 800 millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, ha motivado la búsqueda de soluciones basadas en la microbiota intestinal. Investigaciones publicadas en revistas como International Journal of Obesity y Nutrients indican que el consumo de posbióticos, específicamente la cepa BPL1, reduce la grasa abdominal y mejora el control glucémico.

Eliana Valencia, cofundadora de Posbion, empresa de biotecnología que utiliza la cepa Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 (BPL1), explica que “a diferencia de los probióticos convencionales, los posbióticos son microorganismos inanimados que, a pesar de no estar vivos, conservan íntegros sus beneficios biológicos para regular la microbiota intestinal, con efectos positivos sobre el organismo”.

Investigaciones recientes señalan que la cepa BPL1 actúa sobre la microbiota intestinal, contribuyendo al manejo de la obesidad y la regulación de la glucosa. (Imagen de refencia) Foto: Getty Images

Valencia señala que “diversos estudios validan los beneficios del consumo de prebióticos para el organismo y el manejo del peso. Por un lado, una investigación publicada en la revista International Journal of Obesity analizó a 135 adultos con obesidad abdominal durante 12 semanas y encontró que el consumo de BPL1 redujo de forma significativa la grasa visceral; además, mejoró la sensibilidad a la insulina y disminuyó la presión arterial diastólica”.

Asimismo, la efectividad de este posbiótico se ha observado en casos de complejidad genética. Un ensayo clínico con niños con síndrome de Prader-Willi evidenció que BPL1 disminuyó la grasa abdominal y optimizó la respuesta al azúcar en la sangre. Estudios publicados en Foods and Function reportan que adultos que integran este posbiótico en su dieta diaria presentan una reducción de triglicéridos postprandiales, lo que puede prevenir diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Valencia agrega que “en términos generales, este tipo de soluciones contribuye a reducir el tejido adiposo y a mejorar la regulación del apetito, lo que favorece un metabolismo más eficiente. Además, impacta otros procesos del organismo que están ligados al intestino, como la respuesta inflamatoria y el bienestar general”. En Colombia, Posbion ha beneficiado a más de 50.000 personas y cuenta con aval del Invima y la FDA, extendiendo su uso a Estados Unidos, Ecuador, Perú y Londres, con un índice de satisfacción superior al 90 %.