A partir del 1 de noviembre de 2025, los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) podrán elegir o cambiar su IPS cada tres meses, gracias a un nuevo modelo de libre elección que promete más cercanía, equidad y eficiencia en la atención médica.

La reforma, impulsada por Fiduprevisora, reorganiza la red de prestadores con criterios territoriales y un tarifario nacional único, en un intento por corregir las desigualdades en la cobertura de salud que afectan al magisterio colombiano.

¿Cómo operará el proceso de libre elección de IPS?

En un paso que puede marcar un antes y un después para los docentes afiliados al régimen especial del magisterio, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) implementará un modelo de libre elección trimestral de IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) que entra en vigencia el 1 de noviembre de 2025.

Según Consultor Salud, este nuevo sistema funcionará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

El periodo de libre elección será trimestral : los afiliados podrán elegir una IPS como su puerta de entrada al sistema o cambiar la asignación cada tres meses.

: los afiliados podrán elegir una IPS como su puerta de entrada al sistema o cambiar la asignación cada tres meses. Los nuevos prestadores seleccionados comenzarán a atender desde el 1 de noviembre de 2025.

Si una IPS es descartada por tener un número bajo de usuarios, los maestros seguirán siendo atendidos por la IPS que tenían previamente, para no dejar sin cobertura ni generar interrupciones.

Durante la etapa de transición, Fiduprevisora encargada deberá mantener comunicación activa con los maestros, informando sobre cambios, plazos y nuevos prestadores.

Para consultar la IPS o ESE asignada, los afiliados usarán el portal SUIM HORUS; también se habilitarán canales digitales y de atención de Fiduprevisora para resolver dudas o problemas.

¿Cuáles serán los beneficios esperados para los beneficiarios?

El nuevo modelo de libre elección del Fomag busca garantizar una atención más accesible y equitativa para los docentes, permitiendo que sean atendidos en centros de salud cercanos a su lugar de residencia y evitando desplazamientos innecesarios.

Además, al establecer un tarifario nacional unificado, se reducen las desigualdades en la calidad y los costos del servicio entre las distintas regiones del país.

Este sistema también fomenta la eficiencia y la mejora en la atención, ya que las IPS competirán por ofrecer mejores tiempos de respuesta, trato humano y calidad asistencial.

Finalmente, se asegura la continuidad del servicio, de modo que, si una IPS deja de operar, los usuarios mantendrán su atención médica sin interrupciones.

¿Cómo elegir la IPS en el portal SUIM HORUS?

Para elegir su IPS en el portal SUIM HORUS, realice estos pasos:

Ingrese a https://horus2.horus-health.com.

Acceda con su número de identificación como usuario y su contraseña. Si es su primer ingreso o por seguridad, cambie la contraseña desde el botón de perfil.

En el menú lateral izquierdo, seleccione el módulo Autogestión.Dentro de Autogestión, elija la opción Radicar, para iniciar un trámite.

Seleccione la solicitud de Cambio de punto de atención o Selección de IPS.

Llene el formulario con la información solicitada, eligiendo la IPS disponible en su zona o la que prefiera de la red autorizada.

Autorice el uso de sus datos personales según la ley y envía la solicitud.

Puede consultar el estado de su solicitud y confirmar su IPS asignada dentro del portal.

En la misma plataforma, tiene videos tutoriales y manuales que explican el proceso detalladamente para facilitar su gestión.