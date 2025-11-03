Suscribirse

Salud

Los casos de migraña casi se duplican desde 1990 y seguirán aumentando hasta 2050, según investigación internacional

En el periodo analizado, de 1990 a 2021, se ha producido un aumento considerable del número total de casos de migraña, pasando de 732,6 millones a 1.160 millones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 2:26 a. m.
Entre diciembre y enero, meses de celebración, hay personas que no pueden disfrutar de sus vacaciones porque padecen de migraña.
En el periodo analizado, de 1990 a 2021, se ha producido un aumento considerable del número total de casos de migraña, pasando de 732,6 millones a 1.160 millones. | Foto: Cortesía Coomeva Medicina Prepagada

Un estudio liderado por investigadores internacionales, bajo el respaldo de la Federación Mundial de Neurología, señala que los casos de migraña casi se duplican desde 1990 y seguirán aumentando hasta 2050, por lo que se prevé un aumento de la discapacidad por su causa y la cefalea tipo tensional.

Así se recoge en el estudio publicado en Cell Reports Medicine que analiza la carga global, regional y nacional de las cefaleas con previsión a 25 años.

En el periodo analizado, de 1990 a 2021, se ha producido un aumento considerable del número total de casos de migraña, pasando de 732,6 millones a 1.160 millones, lo que supone un aumento de cerca del 58%. La incidencia también ha pasado de unos 63 millones de casos nuevos al año en todo el mundo a unos 90 millones, suponiendo un aumento del 42%, así como la carga en años vividos con discapacidad que también aumentó. De hecho, se estima que la carga de años vividos con discapacidad alcance un pico alrededor del año 2029.

“Son datos alarmantes. A pesar del gran impacto que tienen, no se reconoce como una enfermedad grave que causa un gran sufrimiento y discapacidad”, comenta el doctor Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), quien insiste que las cefaleas son un verdadero problema social.

“Desde la Fundación queremos darle toda la visibilidad que se merece, transmitiendo el sufrimiento real y las necesidades de estas personas y la responsabilidad que tenemos como sociedad en la atención que deberían recibir estas personas. Incluso es sorprendente que hoy en día en nuestro país no se incluya su farmacopea como una enfermedad crónica, lo que hace que algunos pacientes tengan dificultades en la compra de los tratamientos”, añade.

Contexto: Migraña: estas son las claves para controlar un dolor que afecta a 5 millones de colombianos

La migraña, que se manifiesta con dolor pulsátil, náuseas, vómitos y una intensa sensibilidad a la luz y al sonido, es la enfermedad más discapacitante en mujeres menores de 50 años. Pese a ello, sigue siendo una patología rodeada de estigmas, desinformación y, sobre todo, de una gran falta de reconocimiento social.

Los licuados que ayudan a combatir la migraña.
Controlar una migraña puede ser una odisea. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este estudio, que pertenece al proyecto Global Burden of Disease (GBD) y valora la carga de las cefaleas, principalmente de la migraña y la cefalea tipo tensional, con proyecciones al año 2050, subraya que existe una carga desproporcionada en mujeres de 30 a 44 años, especialmente en países desarrollados, lo que se asocia a una compleja interacción de factores biológicos, ambientales y psicológicos.

Como señala el doctor José Miguel Láinez, director de la Fundación Española de Cefaleas (FECEF), no solo es más frecuente en mujeres, sino también más incapacitante, especialmente en las etapas más productivas, limitando su capacidad para el desarrollo de una carrera profesional y el cumplimiento de sus tareas familiares y sociales.

“Esto subraya la necesidad de realizar iniciativas de salud pública centradas en intervenciones personalizadas, como la educación, el diagnóstico temprano y políticas sanitarias con perspectiva de género, para reducir los efectos a largo plazo en las mujeres, especialmente abordando los desafíos psicosociales específicos a los que se enfrentan”, añade.

Las fluctuaciones hormonales, en particular los cambios en los niveles de estrógenos durante el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia, podrían desempeñar un papel esencial en la fisiopatología de las migrañas.

Contexto: Migraña: la condición neurológica que afecta a la octava parte de la población mundial; un dolor que no debe minimizarse

“Estas fluctuaciones, combinadas con las exigencias de conciliar la familia, el trabajo, etcétera, pueden contribuir a una mayor prevalencia de cefaleas en mujeres. Además, trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión, más comunes en las mujeres, podrían exacerbar la frecuencia y la gravedad de las migrañas”, explica el doctor Roberto Belvís, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN.

Otro de los datos que se ha visto en el estudio es que a pesar de que la carga de muchos trastornos mortales e incapacitantes disminuyó con el desarrollo socioeconómico, no ha ocurrido igual en el caso de la migraña y las cefaleas. En este sentido, el doctor Láinez ha hecho hincapié en que se lleven a cabo esfuerzos continuos y específicos de salud pública para grupos demográficos desproporcionados.

Entre los trastornos que han disminuido con el mayor desarrollo están las enfermedades infecciosas y parasitarias, las complicaciones del embarazo y el parto, los problemas neonatales y nutricionales, las afecciones tropicales, así como algunas enfermedades no transmisibles controladas, como la cardiopatía isquémica, lo que se asocia a un mayor control de la hipertensión, el tabaco y el colesterol.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lincoln Palomeque estalló por crimen de Jaime Esteban Moreno; se fue contra culpables: “Un par de manes que se las dieron de bravos”

2. Emotivo encuentro entre el estadounidense Tenzing Namgyl y el bombero que lo rescató tras desaparecer en los cerros orientales de Bogotá

3. Rodrigo Londoño le pide al presidente Petro interceder ante la ONU para recuperar la verificación internacional del Acuerdo de Paz

4. Video|El conmovedor homenaje que le rindió el Real Madrid a Diogo Jota: “Seguimos queriéndote”

5. Así fue la captura contra alias Ñao, presunto sicario del Clan del Golfo que tenía atemorizado a Barranquilla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MigrañaSalud

Noticias Destacadas

Entre diciembre y enero, meses de celebración, hay personas que no pueden disfrutar de sus vacaciones porque padecen de migraña.

Los casos de migraña casi se duplican desde 1990 y seguirán aumentando hasta 2050, según investigación internacional

Redacción Semana
Listeria monocytogenes es conocida por su capacidad para sobrevivir a temperaturas de refrigeración y crecer en entornos fríos.

Alta desigualdad deja al mundo “más vulnerable” a pandemias, según la ONU

Redacción Semana

La periodista María Elvira Arango reafirma su compromiso con la salud mental a través de su pódcast ‘Qué locura’: “Seis de cada diez colombianos han sufrido algún problema de salud mental”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.