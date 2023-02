Madeleine McCann: ¿Qué es el coloboma, el defecto congénito en el ojo clave para identificarla?

La desaparición de la niña Madeleine McCann paralizó a Europa y al mundo en mayo de 2007. Hoy sigue siendo un gran misterio y su historia volvió a llenar las páginas de los medios de comunicación de todas las latitudes debido a que una joven, de nombre Julia Wendell, asegura que ella es Madeleine y ha compartido varios detalles físicos que comparten en las redes sociales.

Desde hace por lo menos una semana, Wendell ha atiborrado las redes sociales con publicaciones en las cuales afirma que ella es la niña desaparecida en hace 16 años en Portugal y les ha pedido a sus seguidores que sirvan como un puente para comunicarse con los que, considera, son sus verdaderos padres.

En plataformas como Instagram y TikTok ya se cuentan por millones las personas que le han prestado atención a las fotografías y videos que Wendell ha compartido sobre los increíbles parecidos que tiene con Madeleine.

Uno de los que más ha llamado la atención es un detalle en el ojo de Madeleine, que podría ser clave para determinar si se trata de la misma persona. En las fotografías que se han compartido a nivel mundial de Madeleine cuando era pequeña se aprecia que en el iris verde de su ojo derecho hay una pequeña mancha negra.

Wendell ha asegurado que ella también tiene la misma mancha, que es conocida médicamente como coloboma. Y, de hecho, en su cuenta de Instagram compartió un video en el que advirtió que “el coloboma es exactamente el mismo”.

“¿Por qué la policía todavía no me escucha? ¿Por qué no quieren hablar? ¡Realmente tengo que hablar con Kate y Gerry McCann! Por favor.. Ustedes pueden ser mis padres, quiero saber la verdad, les ruego ayúdenme”, escribió Wendell junto a una publicación en la que compara los iris de ella y Madeleine en fotografías viejas.

Julia Wendell es la joven que asegura ser Madeleine McCann. - Foto: Instagram / iammadeleinemccan

Sin embargo, Francisco Marco, un detective que participó en la investigación, le dijo al medio español El Independiente que no considera que sean la misma persona. “Sin conocer los detalles en profundidad, no me cuadra. No creo que sea ella”, sostuvo Marco.

¿Qué es el coloboma y por qué se produce?

El coloboma hace referencia a una falta de tejido en el ojo, que puede generar distintos tipos de afecciones. El que tendría Madeleine podría ser un coloboma en el iris.

“El ojo se desarrolla rápidamente durante los primeros tres meses de crecimiento del feto. Un espacio conocido como fisura coroidea aparece debajo de los tallos que eventualmente forman el ojo. Esta fisura generalmente se cierra a la séptima semana del embarazo. Si no se cierra, se forma un coloboma o espacio”, explica la Academia Americana de Oftalmología a través de su página web.

Mientras tanto, la enciclopedia en línea MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, advierte que esta condición es generalmente congénita, es decir, que aparece desde el nacimiento.

“Los colobomas del iris pueden lucir como una segunda pupila o una ranura negra en el borde de la pupila. Esto le da a la pupila una forma irregular. También puede aparecer como una fisura en el iris, desde la pupila hasta el borde de este”, indica MedlinePlus.

En el iris de Madeleine se aprecia una pequeña mancha negra. - Foto: Getty Images

Entre otros síntomas que puede causar están la visión borrosa o doble, la disminución en las capacidades visuales e incluso la aparición de “imágenes fantasma”.

Sobre sus causas, la fuente médica advierte que no hay claridad, aunque se sospecha que puede tratarse de una razón genética. Así mismo, advierte que el coloboma generalmente no está relacionado con otras enfermedades. “Un pequeño número de personas con coloboma tiene otros problemas hereditarios del desarrollo”, puntualiza MedlinePlus.

Vale decir que si bien la evidencia muestra que en ocasiones se trata de un defecto estrechamente ligado a la familia y a las características genéticas, es posible que algunos niños desarrollen un coloboma sin tener ningún tipo de antecedente. Y aunque puede ser un detalle característico de algunas personas, hay otros aspectos que pueden servir para identificarlas, como en el caso de Madeleine.

Así se les perdió Madeleine McCann a sus padres

En mayo de 2007, la familia McCann tomó unas vacaciones en las playas de Praia da Luz, un complejo turístico que se encuentra en el sur de Portugal. Al paseo habían ido Kate y Gerry McCann, los padres de Madeleine, sus hermanos gemelos y ella, que para entonces apenas tenía cuatro años.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, los padres dejaron solos a los niños en una habitación del hotel Ocean Club mientras comían en un restaurante del mismo establecimiento. Las investigaciones han mostrado que estaban a unos 60 metros de distancia.

Kate y Gerry McCann sostienen una imagen policial de edad avanzada de su hija durante una conferencia de prensa para conmemorar el quinto aniversario de la desaparición de Madeleine McCann, el 2 de mayo de 2012 en Londres - Foto: Getty Images

En repetidas oportunidades han señalado que estaban pendientes de ellos, pues cada media hora regresaban a la habitación para comprobar que todo estuviera en orden.

Pues bien, sobre las 10 p.m. Kate fue a visitar la habitación y se dio cuenta de que Madeleine no estaba. Regresó al restaurante profundamente preocupada. Desde entonces y hasta ahora no la volvieron a ver.

La Policía de Portugal estuvo en alerta después de que se conoció la desaparición, hicieron controles fronterizos e incluso trabajaron de la mano de grupos de investigación británicos. Pero hasta el sol de hoy no han logrado determinar con certeza qué fue lo que pasó con Madeleine.

Las autoridades han manejado múltiples hipótesis sobre el destino de la pequeña niña. Aún hay muchas dudas sobre el caso, sobre todo porque nunca ha aparecido ella ni su cuerpo, lo cual no permite dilucidar si se trató de un asesinato o de un secuestro. Por eso es que cada vez que una joven aparece señalando que ella podría ser Madeleine genera gran revuelo en la opinión pública.