“No somos los mandaderos de las EPS”: pacientes contestaron comentario fuera de micrófono de la ministra Carolina Corcho

Hay una fuerte polémica por unos comentarios que hizo la ministra de Salud, Carolina Corcho, durante un evento de socialización de la reforma a la salud que se realizó en la ciudad de Barranquilla y que contó con la asistencia del superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, y algunos congresistas de la bancada de Gobierno.

En el evento hicieron presencia algunos ciudadanos que estaban en desacuerdo con el proyecto de ley para cambiar de fondo el sistema de salud colombiano. Pues bien, mientras se encontraba sentada en una mesa, la ministra hizo varias aseveraciones que no cayeron bien entre los ciudadanos que están oponiéndose a su iniciativa.

“Ya se fueron los que pagaron las EPS, pagaron una horita apenas”, se alcanza a oír que dice la alta funcionaria mientras estaba sentada en la mesa. “Pagadas por las EPS, estaban diciendo que estaban armando una marcha”, dijo la ministra en otro aparte de la transmisión en vivo.

Los comentarios causaron un fuerte revuelo en la opinión pública y despertaron la indignación de los representantes de distintas organizaciones que salieron a marchar este 3 de marzo. A través de un video público, Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, arremetió contra las declaraciones de la ministra Corcho.

“La doctora Carolina Corcho en un descuido, que ya es habitual en ella, dejó el micrófono abierto para hablar mal de los pacientes como siempre lo hace. Dice la doctora Corcho, ministra de Salud, que la marcha de hoy es financiada por las EPS”, dijo Silva.

Recordó que esta hipótesis no tiene ningún asidero. “Doctora Corcho, creo que usted nos conoce hace muchos años. No somos los mandaderos ni de las EPS, ni del Gobierno nacional, somos sociedad civil con capacidad de decir qué hacemos y qué no hacemos”, agregó Silva.

La ministra Carolina Corcho ha señalado que la reforma que propone proviene de la sociedad civil, aunque sus detractores han señalado que a la propuesta le ha faltado participación ciudadana. - Foto: Foto de @ViceColombia

Indicó que las movilizaciones que han convocado para estos días no reciben recursos de las EPS, ni de ningún actor del sistema de salud. “¿Sabe por qué marchamos, doctora Corcho, porque usted nos negó el derecho a la participación, porque usted la única voz que escucha es la suya”, le dijo Silva a la ministra.

Y le pidió a la jefa de la cartera de salud salir a la calle a escuchar los reparos que están planteando los ciudadanos con respecto a lo que está proponiendo la reforma a la salud.

El pasado 15 de febrero también hubo manifestaciones contra las reformas que propone el presidente Gustavo Petro. - Foto: Nicolas Linares

Las declaraciones de Silva se dan debido a que Pacientes Colombia y otras asociaciones de usuarios de distintas EPS han convocado a varias movilizaciones en distintas ciudades del país. De hecho, en la tarde de este viernes, 3 de marzo, convocaron a varias movilizaciones en cinco ciudades de la Costa Caribe: Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Sincelejo y Montería.

Asimismo, están convocando más marchas para la mañana del próximo 9 de marzo, que se llevarán a cabo en Bogotá, Medellín y Cali.

Entre otras cosas, han señalado que las movilizaciones están encaminadas a pedirle al Gobierno nacional que revise su propuesta de reforma a la salud y atienda las propuestas que han hecho múltiples actores políticos y líderes de la sociedad civil.

Esto se debe a que consideran que la reforma que radicó el Gobierno en el Congreso de la República “destruye” el modelo de atención actual, no mejora factores como la oportunidad y la calidad del sistema de salud y no mantiene las redes de prestación de servicios actuales.

Además, han manifestado preocupación porque temen que los cambios propuestos por la ministra Carolina Corcho den pie a la proliferación de la corrupción en el sector salud.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, ha advertido que la reforma podrá tener ajustes una vez se presente la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Las declaraciones de la ministra también generaron reacciones entre algunos miembros de la oposición.

“¡Qué actitud tan baja y poco democrática!”, subrayó el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero.

“Carolina Corcho trata de desacreditar las marchas de pacientes en contra de su reforma diciendo sin pruebas que son financiadas por las EPS. ¡Respete a los ciudadanos, ministra! ¡La gente marcha porque sabe que su reforma es perversa!”, sostuvo el congresista a través de su cuenta de Twitter.