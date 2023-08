Semana Mundial de la Lactancia Materna: experta explica en SEMANA por qué este alimento es insustituible para los bebés

(P.A.): Empezaría aclarando que no se debería nombrar ‘leche de fórmula’, porque aunque dentro de sus componentes puede contener leche, en realidad ya no es leche. Al utilizar el término “sucedáneo de la leche materna”, enfatizamos en que estos productos son una alternativa temporal cuando la lactancia materna no es posible. Con esto se busca promover y apoyar la lactancia materna como la mejor opción para la nutrición y el bienestar del bebé. Al evitar el uso del término ‘leche de fórmula’, se evita la idea de que estos productos son equivalentes o iguales a la leche materna. Como semejanza tendrán algunos elementos puntuales como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, pero son más las diferencias que encontramos. La leche materna es un alimento vivo que se adapta a las necesidades cambiantes en el día a día y a medida que el bebé crece. Contiene componentes inmunológicos y nutrientes únicos que no se encuentran en la fórmula.