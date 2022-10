Tres consejos para evitar la aparición de piedras en los riñones

Los riñones son dos órganos que se sitúan a cada lado de la columna vertebral justo debajo de la caja torácica. Según Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, estos tienen forma de semilla de habichuela y el tamaño de un puño.

Los riñones son importantes para el buen funcionamiento del cuerpo, porque a través de ellos, elimina toxinas a través de la orina. Ellos son los encargados de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre. Además, mantienen limpia la sangre y químicamente equilibrada.

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que los riñones participan en la producción de hormonas, mismas que ayudan a regular la presión arterial, en el bienestar del sistema óseo y en la producción de glóbulos rojos.

Entre las afecciones asociadas a los riñones se encuentran los cálculos, los cuales, son fragmentos cristalinos que se forman en estos órganos y que, en algunas ocasiones, pueden quedar atascados produciendo un gran dolor al orinar.

En ocasiones, estas piedras pueden ser expulsadas sin dolor y en casos más complicados, existen síntomas como el tener ganas de ir al baño frecuentemente, expulsar sangre al orinar o que los dolores se intensifiquen.

Para evitar los cálculos renales o aminorarlos, si ya se poseen, Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ha listado una serie de consejos con los que es posible cumplir este objetivo:

La alimentación es clave para cuidar la salud de los riñones. - Foto: Getty Images

Comer menos sal

Una investigación de The American Journal of Gastroenterology dice que posiblemente el exceso de consumo de sal impulsa la retención de líquidos, lo cual puede producir hinchazón, sensación de incomodidad y movilidad limitada.

Entre la recomendación de los expertos está reducir la ingesta de sal. Y es que a pesar de que la cantidad recomendada al día es de cinco gramos por persona, en promedio se consume el doble.

Respecto a la ingesta de sal relacionada con los riñones, el sitio web Mejor con Salud indica que el sodio extra hace que el calcio se disminuya en la orina e incremente el riesgo de producir otro cálculo.

Beber mucho líquido

La hidratación es fundamental para que el organismo funcione correctamente. Todos los días el cuerpo pierde agua cuando suda, orina y evacúa los intestinos, por esta razón, es clave reabastecer este suministro.

Se aconseja beber, mínimo, dos litros de agua diarios. - Foto: Getty Images

El portal Salud Digital indica que las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos determinaron que el consumo diario adecuado de líquido es de 3,7 litros para los hombres y aproximadamente 2,7 litros para las mujeres.

El agua es el principal componente para que puedan funcionar órganos vitales como el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado o los riñones; por ello, cuando el consumo es bajo, se pueden presentar serios inconvenientes de salud.

Consumir arándanos

Destacan entre las frutas por su contenido elevado de antioxidantes. “Se considera que sus propiedades fortalecen el funcionamiento de los riñones y previenen las infecciones, a la par que fortalecen las células de todo el aparato renal”, agrega Mejor con Salud.

Una de la forma de consumirlos es a través de un jugo que lleva como ingredientes: una taza de arándanos, el jugo de tres limones y media taza de agua.

Preparación:

1. Agregar los ingredientes a la licuadora.

2. Procesarlos hasta obtener una consistencia homogénea y sin grumos.

3. Consumir en ayunas.