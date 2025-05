El amplio listado de “familiares de David Racero bien contrataditos en el Gobierno Petro”

“Mire, yo creo que David Racero es la fiel muestra de lo que representa el Pacto Histórico en Colombia. Una muestra de esclavitud y explotación cuando tiene una trabajadora en su fruver 13 horas al día por 1 millón de pesos, sin ningún tipo de prestaciones, sin pagarle horas extras, sin pagarle recargo nocturno, y no solamente para cajera, que es el cargo para el que la contrata, sino para que lave, limpie los baños, trapee, organice fruta. También es una muestra de lo que representa el Pacto Histórico en cuanto al clientelismo. Ver esos chats de cómo se reparten los puestos, cómo planean cambalaches, que ‘Le doy Colombia compra eficiente y usted me da Positiva’, que cuántos puestos en el Sena, que a mí deme segunda clase, de primera clase, una cosa impresionante, pero también una muestra del nepotismo, porque los colombianos tienen que saber que cerca de una decena de familiares de David Racero están bien contrataditos en el Gobierno”.

La idea de que me atribuyan información falsa me preocupa, de ahí este pronunciamiento. Pero preocupa más la idea de que en virtud de que un tercero tenga acceso a mis comunicaciones privadas me espanta; está en juego mi intimidad y la de mi familia, la vida de mis amigos, mi seguridad propia y la del grupo político al que pertenezco. Los conocidos y penosos antecedentes de las chuzadas, y más recientemente de Pegasus , son realidades que obligan a tomar en serio cualquier amenaza a las comunicaciones.

Pero ahora, con una estrategia comunicativa de absoluta coordinación y de “sorpresiva” oportunidad, pretenden convertir este hecho en el caballo de Troya de un linchamiento mediático al que no me había visto expuesto nunca. Pretenden atacar, precisamente en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida he defendido, siendo coherente con el cambio al que he servido con oposición mezquina. Creen que si logran meternos en el mismo morral y el linchamiento mediático de un simple emprendimiento familiar puede lograr frenar la reformas y detener los avances a favor de la gente. Se equivocan. Se equivocan quienes están convencidos están cuando creen que van a detener esta marea social lanzando piedras a las reformas.